الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

سكرتير عام مساعد السويس يتفقد جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

جاهزية مدارس السويس
جاهزية مدارس السويس لاستقبال العام الدراسي

أجرى السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس العميد إيهاب سراج الدين، جولة تفقدية، للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وتأكد سراج خلال جولته من الانتهاء من أعمال الصيانة وأيضًا الإعداد لافتتاح مدارس جديدة.

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 جاهزية مدارس السويس لاستقبال العام الدراسي

وتابع العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، عددًا من المدارس بنطاق حي السويس وحي عتاقة بدأها بمدرسة الشهيد أحمد حافظ شوشة بمنطقة الأنصاري بحي السويس بمرافقة مسئولي التربية والتعليم وهيئة الأبنية تمهيدًا لافتتاح خلال احتفالات أكتوبر.

كما تم التأكيد على تكثيف أعمال النظافة العامة وتنسيق الشكل الجمالي في المناطق المحيطة بالمدارس.

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 جاهزية مدارس السويس لاستقبال العام الدراسي

رافق السكرتير العام المساعد في الجولة كل من وليد شوقي رئيس حي عتاقة وفاتن عبدالغني رئيس حي السويس وأشرف سليمان مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بالنظافة والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وأشرف السروي مدير التعليم العام بالتربية والتعليم وشريف محمد ممثلًا لهيئة الأبنية التعليمية ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق والشركات المنفذة.

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 جاهزية مدارس السويس لاستقبال العام الدراسي

 

وكان محافظ السويس لواء عبدالمجيد صقر قد عقد اجتماعًا بالقيادات التعليمية بالسويس، نهاية الشهر الماضى بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام  للمحافظة، ومحمود الفولي مدير عام مديرية التربية والتعليم ووكيل المديرية ومديري الإدارات التعليمية.

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 جاهزية مدارس السويس لاستقبال العام الدراسي

وفي اللقاء شدد المحافظ علي مدير عام المديرية بتكليف القيادات التعليمية بإعداد خطة لكل ادارة بهدف الاستعداد الجاد لاستقبال العام الدراسي الجديد وعمل خطة سير عمل لكل إدارة وتنفيذ خطة الصيانة للمدارس والمرور عليها للتأكيد على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي.

وأكد المحافظ على أنه سيتم محاسبة اي قيادة تقصر في عملها، مؤكدًا على القيادات التعليمية بالتعاون والتكاتف من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية في السويس.

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 جاهزية مدارس السويس لاستقبال العام الدراسي

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الأمن لمنع تواجد أي إشغالات أو تعديات خارج المدارس 
وأيضًا التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لعمل حملات نظافة بالمناطق المحيطة بالمدارس.

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 جاهزية مدارس السويس لاستقبال العام الدراسي

كما كلف مديرية الصحة بتكثيف وزيادة فرق التطعيم المتحركة بالمدارس للانتهاء من تطعيم هيئة التدريس ضد فيروس كورونا.

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 جاهزية مدارس السويس لاستقبال العام الدراسي
السويس جولة جاهزية المدارس العام الدراسى الجديد

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