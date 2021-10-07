ضبط راقصات أثناء تحريضهن على الفسق فى ملهى ليلى بالفيوم

‏تمكنت‏ حملة مكبرة من الإدارة العامة لمباحث الآداب والمصنفات بالفيوم، من غلق وتشميع نايت شهير ببحيرة قارون، لعدم التزامهم بمواعيد الحظر وعدم استيفاء الأوراق المطلوبة للعاملين في المنتجع وضبط الراقصات والمطربين لعدم حملهم تصريحات عمل، ويواجه المتهمون تهما منها تحريض على الفسق ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وفعل فاضح وعدم التزام الراقصات بالملابس المقررة.

تم تحرير محضر داخل مركز شرطة سنهور، وتحويله إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل البعض منهم.