« التضامن» توضح مواصفات وإجراءات بطاقة الخدمات المتكاملة

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، عددا من المعلومات والاستفسارات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة لخدمة أشخاص ذوي الإعاقة، والرد على استفساراتهم.

وأوضحت وزارة التضامن، أن هناك عدة مواصفات بطاقة الخدمات المتكاملة وهى:-

- كارت ذكى يتم استخدامه للتحويلات النقدية القادمة.

-يستخدمه ذوى الإعاقة أو المستحقين عنه سواء لإثبات إعاقته ودرجتها، أو لإجراء التحويلات النقدية عليه.

- البطاقة مؤمنة طبقا لمواصفات شبكة المدفوعات القومية «ميزة» وتساهم فى تطوير قاعدة بيانات قومية.

- البطاقة يتم تجديدها كل 5 سنوات، من تاريخ اعادة الكشف على البطاقة طبقا لتوصية الكشف الطبي.

-الحالات المستقرة يتم تجديد البطاقة لها مدي الحياة دون إعادة الكشف الطبى عليها.

- أنواع الإعاقات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة:-

- السمعية

- البصرية

- البصرية

- الاعاقات المتعددة.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- أمراض الدم المزمنة .

- الهيموفيليا.

- الأمراض المزمنة التى تهدد الحياة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- التأكد من هذه الإعاقات من التقرير الطبى للمواطن.

اجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:-

- الدخول على موقع وزارة الصحة وتدوين بيانات ونوع الإعاقة.

- تحديد مكان الكشف الطبى.

- اجراء الكشف الطبى .

- فى حالة القبول يتم الدخول على موقع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى .

- يتم اجراء الكشف الوظيفى له.

- فى حالة القبول يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

المستندات المطلوبة للحصول لإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة:-

- 3 صور شخصية مقاس 4 فى 6 ، تكون خلفيتهم بيضاء.

- صورة بطاقة الرقم القومى وأصلها.

- شهادة ميلاد مميكنة .

- الحصول على تقرير الطبى بالتبادل الشبكى والإلكترونى بين وزارة الصحة والتضامن المواطن لن يحمل ورقة فى يده.

- يكون معروف الطبيب الذى أصدر التقرير الطبى، لحوكمة منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة .

إجراءات تسلم المستفيد بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة به:-

- تم التعاقد من قبل وزارة التضامن مع شركة توزيع لتوصيل البطاقات للمنازل لأنه آمن للمواطن، وحوكمة المنظومة لفصل مقدم الخدمة «الموظف» عن متلقى الخدمة «المواطن».



- تفعيل خط ساخن «15044» لاستقبال الشكاوى وتحويلها للصحة إذا كانت المشكلة طبية.ت

- اذا كانت الشكوي متعلقة بالتضامن يتم تحويل المشكلة لشركة توزيع البطاقات .