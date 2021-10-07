الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

« التضامن» توضح مواصفات وإجراءات بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، عددا من المعلومات والاستفسارات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة لخدمة أشخاص ذوي الإعاقة، والرد على استفساراتهم.

وأوضحت وزارة التضامن، أن هناك عدة مواصفات بطاقة الخدمات المتكاملة وهى:-

- كارت ذكى يتم استخدامه للتحويلات النقدية القادمة.

-يستخدمه ذوى الإعاقة أو المستحقين عنه سواء لإثبات إعاقته ودرجتها، أو لإجراء التحويلات النقدية عليه.

- البطاقة مؤمنة طبقا لمواصفات شبكة المدفوعات القومية «ميزة» وتساهم فى تطوير قاعدة بيانات قومية.

- البطاقة يتم تجديدها كل 5 سنوات، من تاريخ اعادة الكشف على البطاقة طبقا لتوصية الكشف الطبي.

 -الحالات المستقرة يتم تجديد البطاقة لها مدي الحياة دون إعادة الكشف الطبى عليها.

- أنواع الإعاقات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة:-
- السمعية
- البصرية
- البصرية
- الاعاقات المتعددة.
- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».
- أمراض الدم المزمنة .
- الهيموفيليا.
- الأمراض المزمنة التى تهدد الحياة.
- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.
- التأكد من هذه الإعاقات من التقرير الطبى للمواطن.

اجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:-
- الدخول على موقع وزارة الصحة وتدوين بيانات ونوع الإعاقة.
- تحديد مكان الكشف الطبى.
- اجراء الكشف الطبى .
- فى حالة القبول يتم الدخول على موقع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى .
- يتم اجراء الكشف الوظيفى له.
- فى حالة القبول يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

المستندات المطلوبة للحصول لإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة:-
- 3 صور شخصية مقاس 4 فى 6 ، تكون خلفيتهم بيضاء.
- صورة بطاقة الرقم القومى وأصلها.
- شهادة ميلاد مميكنة .
- الحصول على تقرير الطبى بالتبادل الشبكى والإلكترونى بين وزارة الصحة والتضامن المواطن لن يحمل ورقة فى يده.
- يكون معروف الطبيب الذى أصدر التقرير الطبى، لحوكمة منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة .

إجراءات تسلم المستفيد بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة به:-
- تم التعاقد من قبل وزارة التضامن مع شركة توزيع لتوصيل البطاقات للمنازل لأنه آمن للمواطن، وحوكمة المنظومة لفصل مقدم الخدمة «الموظف» عن متلقى الخدمة «المواطن».
 

- تفعيل خط ساخن «15044» لاستقبال الشكاوى وتحويلها للصحة إذا كانت المشكلة طبية.ت

- اذا كانت الشكوي متعلقة بالتضامن يتم تحويل المشكلة لشركة توزيع البطاقات .

ذوي الإعاقة وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة موقع وزارة الصحة بطاقة الخدمات بطاقة الرقم القومي إجراء الكشف الطبي إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أشخاص ذوي الإعاقة استقبال الشكاوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسى 11 صباحًا

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

لينك مباشر| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

استعلم| لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة والمتخلفين على بوابة الحكومة

منع دخول العاملين بـ«البترول» إلى مقار العمل دون تلقيح بعد هذا الموعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

د. القس صفوت البياضى

شهادة على العصر

جلال حمام

لماذا يحاول الغنوشى إعادة الحياة للبرلمان التونسى؟

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى