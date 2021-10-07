الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

دار الكتب تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد

نصر أكتوبر المجيد
نصر أكتوبر المجيد

بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر؛ تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة د. نيفين محمد موسى، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة د. فتحى عبدالوهاب، ومكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرءوف الريدي- ندوة بعنوان "حرب أكتوبر بين الجبهة والصحافة"، على أن تقام بمكتبة مصر العامة بالجيزة في تمام الثانية عشرة ظهر يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور أحمد الشربيني، أستاذ التاريخ الحديث وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة السابق، ويتحدث فيها اللواء أركان حرب حمدى لبيب عثمان والكاتب الصحفى طارق الطاهر، ويصاحب الندوة معرض وثائق عن حرب أكتوبر.

من ناحية أخرى، تنظم الهيئة ندوة بعنوان "شهادات على حرب أكتوبر" ومعرض وثائق بقاعة على مبارك بدار الكتب، يشارك فيها كل من اللواء أركان حرب محمد صلاح عارف، لواء أركان حرب والخبير الاستراتيجي محمد الغبارى، فوزى أبوالطاهر أحد رموز المقاومة الشعبية، إضافة إلى مجموعة من الباحثين بمركز تاريخ مصر، على أن تبدأ الندوة في العاشرة ونصف من صباح يوم 21 أكتوبر الجاري.

ذكري السادس من أكتوبر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتورة نيفين محمد موسى صندوق التنمية الثقافية مكتبة مصر العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

لينك مباشر| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

المحكمة الرياضية ترفض رسميًا طعن الزمالك على وقف القيد

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

هيئة الدواء تحذر من شراء أدوية «السوشيال ميديا»: تسبب الوفاة

منع دخول العاملين بـ«البترول» إلى مقار العمل دون تلقيح بعد هذا الموعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

د. القس صفوت البياضى

شهادة على العصر

جلال حمام

لماذا يحاول الغنوشى إعادة الحياة للبرلمان التونسى؟

مؤمن المحمدي

مقارنات كليشنكان

حسين دعسة

بى بى سى.. وحرب 6 أكتوبر المجيدة

المستشار أسامة محمد زكى يكتب: أخلاق النبلاء ووفاء الكبار مع الكبار

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى