دار الكتب تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد

بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر؛ تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة د. نيفين محمد موسى، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة د. فتحى عبدالوهاب، ومكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرءوف الريدي- ندوة بعنوان "حرب أكتوبر بين الجبهة والصحافة"، على أن تقام بمكتبة مصر العامة بالجيزة في تمام الثانية عشرة ظهر يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور أحمد الشربيني، أستاذ التاريخ الحديث وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة السابق، ويتحدث فيها اللواء أركان حرب حمدى لبيب عثمان والكاتب الصحفى طارق الطاهر، ويصاحب الندوة معرض وثائق عن حرب أكتوبر.

من ناحية أخرى، تنظم الهيئة ندوة بعنوان "شهادات على حرب أكتوبر" ومعرض وثائق بقاعة على مبارك بدار الكتب، يشارك فيها كل من اللواء أركان حرب محمد صلاح عارف، لواء أركان حرب والخبير الاستراتيجي محمد الغبارى، فوزى أبوالطاهر أحد رموز المقاومة الشعبية، إضافة إلى مجموعة من الباحثين بمركز تاريخ مصر، على أن تبدأ الندوة في العاشرة ونصف من صباح يوم 21 أكتوبر الجاري.