الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتعاملات مليون و500 ألف جنيه.. ضبط شخص يتاجر فى النقد الأجنبى بالإسكندرية

ضبط شخص
ضبط شخص

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية؛ لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت مليونا و500 ألف جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من مقر الشركة الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات "الدفع الإلكتروني" الخاصة بهم والصادرة من بنوك "بالخارج"، وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي مليون و500 ألف جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية شركات الأجهزة الإلكترونية النقد الأجنبي

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