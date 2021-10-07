بفساتين من الدانتيل.. كيف ترتدي ملابسك على طريقة كيت ميدلتون؟ (صور)

دوقة كامبريدج، هي واحدة من أكثر النساء أناقة في العائلة المالكة، ففي كل مكان تذهب إليه، تظهر أنيقة دون عناء حتى أصبحت أيقونة أزياء في حد ذاتها، وتتسلط الأضواء على الأزياء التي ترتديها أثناء حضورها للمناسبات المختلفة بل حتي الأيام التي تقضيها في الريف، وإليك كيف يمكنك أن تستوحى إطلالتك من أسلوب كيت ميدلتون المعتاد في اللباس وفقا لموقع style.

الياقة المستديرة

الياقة المستديرة هى عنصر أساسي في خزانة كل امرأة في فصل الشتاء، وترتدي كيت ميدلتون الياقة المدورة مع معطف أو سترة ذو الظل اللامع.

وإذا كنت لا ترغبين في ارتداء الأسود، فاختارى لونًا آخر تفضله، مثل الأبيض أو الرمادي أو حتى الأزرق الفاتح.

فستان بقصة مستقيمة

فستان بقصة مستقيمة



اختيار كلاسيكي آخر لكيت ميدلتون هو مجموعتها من فساتينها ذات اخصر المضغوط والتنورة الواسعة، وهذا الفستان مثالي لأي مناسبة.

و سواء كنت تفضلين الأكمام الطويلة أو متوسطة الطول أو ذات الياقة العالية، لا يمكنك الخطأ في اختيار هذه القطعة الرائعة التي ترتديها الدوقة على مدار العام .

الكعب العالي علي ساقان عاريتان

طريقة سهلة لإطالة ساقيك وإظهار الزي هي ارتداء زوج من الكعب العالي بدون جوارب وغالبًا ما ترتدي كيت ميدلتون هذه الأحذية ذات الكعب العالي عندما ترتدي مجموعة أحادية اللون الجلدي السويدي أو الساتان و هذه الأحذية جميلة وهي اختيار مناسب لكل الأوقات.

قبعة الفراء

قبعة الفراء

ترتدي كيت ميدلتون قبعة الفراء عندما تقوم بجولة في الريف البريطاني البارد، وتبدو أنيقة بشكل لا يصدق أثناء القيام بذلك، وسواء كانت قبعة الفراء كبيرة الحجم أو صغيرة، فهي إكسسوار رائع.

معطف أخضر طويل

معطف أخضر طويل

الأخضر هو اللون الذي ترتديه كيت ميدلتون كثيرا خاصةً في شكل معاطف طويلة، بإمكانك اختيار معطفا مماثل بحزام أو مقاس مناسب وواسع، وستبدو ملكيًا مثل الدوقة نفسها.

وقومي بإقران هذا الجاكيت مع إكسسوارات جريئة أو وشاح بسيط لمجموعة مثالية في الطقس البارد.

فستان دانتيل

فستان دانتيل

فستان من الدانتيل اختيار رائع وأنيق للخروج في المساء أو حضور حفل زفاف، و سواء كنت تفضلن القصات الصغيرة من القماش أو ثوبا كاملا من الدانتيل فلا يمكنك لأن تكوني مخطئة في إقتباس هذا النمط من الدوقة.

قبعة مستديرة

قبعة مستديرة

تعتبر القبعة المستديرة واحدة واحدة من أكثر إكسسوارات كيت ميدلتون شهرة، وغالبا ما ترتديها اثناء في المناسبات الملكية لإضافة اللمسة النهائية للزي.

وتختار الدوقة قبعة تناسب ملابسها بزخارف أو شبك فإذا كنتي متوجهة إلى حفل زفاف أو كرنفال سباق أو حدث فاخر ، فاجعل هذه القبعة واحدة من اختياراتك من أجل إطلالة جميلة.

البليزر علي الجينز

تشتهر كيت ميدلتون بملابسها غير الرسمية ويُعد الجينز الكلاسيكي الضيق والسترة المصممة جيدًا من العناصر الأساسية في خزانة ملابسها، لذا بإمكانك أن ترتدي البليزر مع بلوزة ذات ياقة عالية أو تي شيرت أو بلوزة مخططة، واستكمال هذه الإطلالة مع ارتداء الكعب فوق الركبة وللحصول على مظهر غير رسمي، قومي بفك أزرار السترة واختاري بعض الإكسسوارات.