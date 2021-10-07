«التضامن»: جارٍ التوسع في تنفيذ برامج بديلة للعشوائيات

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه جارٍ التوسع في تنفيذ برامج بديلة للعشوائيات ليشمل مناطق جديدة مطورة، مع دمج مكون عن التوعية بفيروس الإيدز وسبل انتقاله بجانب تعميم حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين كل العاملين بالأجهزة الإدارية المختلفة داخل المناطق المطورة، لا سيما الأجهزة التي تقدم خدماتها للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات مجلس الوزراء بالتوسع في الكشف عن المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة‪.

وأضاف عثمان، فى تصريحات الخميس، أنه تم اختيار 200 كادر من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق، في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا‪.

جاء ذلك خلال استعراض نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن مجهودات حملات التوعية من الإدمان بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" "حي الأسمرات والمحروسة، وروضة السيدة بالقاهرة وبشاير الخير بالإسكندرية وحى الضواحى ببورسعيد"، وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها مثل "صبحي حسين، واسطبل عنتر، وعزبة خير الله بالقاهرة، وكذلك مناطق كرموز وغيط العنب بالإسكندرية".

وأعلن صندوق علاج الإدمان أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقًا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل أسرى والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية أيضًا، توهم البحث عن المتعة، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج، ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل وضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات، لافتًا إلى أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة إلكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية في المحافظات الأكثر طلبًا للعلاج.