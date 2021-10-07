محافظ أسيوط يشهد احتفالية توزيع الأدوات والحقائب المدرسية على الأطفال الأيتام

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، احتفالية توزيع الأدوات والحقائب المدرسية والهدايا على الطلاب والأطفال الأيتام ببعض الجمعيات الأهلية بالمحافظة، والتى ينظمها حزب الوفد بأسيوط، بمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد (2021/ 2022)، وذلك بمقر المدرسة الإعدادية بنين بمركز البدارى.

جاء ذلك بحضور النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب ومحمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى ومحمد اسماعيل النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، وبعض أعضاء حزب الوفد والقيادات الشعبية بمركز البدارى.

وفد أسيوط يوزع شنط مدارس



حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى وسط ترديد جميع الحضور للنشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم كلمات الترحيب من النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد.

ثم تم استكمال باقى فقرات الحفل ببعض الفقرات الشعرية للشباب الموهوبين من أبناء مركز البدارى ثم قام المحافظ والنائبة نشوى رائف بتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية على الطلاب واطفال بعض الجمعيات الأهلية بمختلف قرى المركز، كما تم توزيع الهدايا العينية عليهم بمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد.

وفد أسيوط يوزع شنط مدارس



وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في دعم الأسر الأكثر احتياجا والأطفال الأيتام فى كافة المناسبات، والفعاليات وخاصة فعاليات توفير الأدوات والحقائب المدرسية والزى المدرسى للاطفال بالمجان قبل بداية العام الدراسي للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية، منوها إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بفتح منافذ ومعارض متنوعة بمختلف المراكز والأحياء لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدًا استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وفد أسيوط يوزع شنط مدارس



ووجه محافظ أسيوط وجميع الحضور رسالة تأييد وشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإطلاقه وتبنيه المبادرة الرئاسية الكريمة "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بمختلف قرى ونجوع المحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وإقامة كافة المشروعات التنموية والخدمية وتوفير فرص العمل للمواطنين والشباب.

وأشارت النائبة نشوى رائف إلى أن فعالية توزيع الحقائب والأدوات المدرسية يأتى ضمن خطة الحزب لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير كافة سبل الدعم لهم وخاصة قبل بدء العام الدراسى الجديد، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا.