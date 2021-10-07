أعراض سرطان الثدي وطرق علاجه والوقاية منه

تبذل الدولة أقصي ما في وسعها للقضاء على سرطان الثدي عن طريق مبادرة رئيس الجمهورية التي تجوب قرى ونجوع مصر.

وعن هذا المرض الخطير يتحدث الدكتور جمال الشيمي أستاذ الجراحة العامة، حيث يؤكد أن سرطان الثدي يحدث بسب وجود تغير في تركيب الخلايا ونمو غير طبيعي للخلايا المكونة لأنسجته مع فقدان السيطرة على تلك الخلايا ما يحولها لخلايا سرطانية لدى النساء والرجال بنسبة 1:200.

وأوضح «الشيمي» أعراض سرطان الثدي التي تتمثل في ظهور تورم غير مؤلم في الثدي أو تحت الإبط، وخروج إفرازات غير طبيعية، وانقلاب الحلمة وتساقط الجلد عن الثدي والحلمة وتغير حجم وشكل ولون الثدي والشعور بالألم والضعف العام.

وأكد أستاذ الجراحة العامة أنه لا يوجد سبب واضح للإصابة بسرطان الثدي، لكن هناك عوامل تساعد على حدوثه وهي:

1- العوامل الوراثية والجينية.

2- البلوغ في سن مبكر.

3- انقطاع الطمث في سن متأخر بعد عمر 55 سنة.

4- التاريخ المرضي السابق بالإصابة بسرطان الثدي.

5- التعرض للإشعاع.

6- استخدام حبوب منع الحمل والعلاج الهرموني.

7- السمنة المفرطة وعدم ممارسة الرياضة.

8- تجنب الرضاعة الطبيعية.

9- عدم الزواج وعدم الإنجاب.

10- التدخين وشرب الكحوليات.



ولفت إلى أن طرق تشخيص سرطان الثدي تتمثل في الفحص الذاتي للسيدة وتعليمها كيفية فحص ثديها واللجوء إلى الطبيب عند وجود أي تغير بالثدي، وفحص الثدي وتحت الإبط بواسطة الطبيب المعالج، والأشعة السينية (الماموجرام)، والأشعة التليفزيونية للثدي وتحت الإبط وأشعة الرنين المغناطيسي للثدي، وأخذ عينة من أي كتلة تظهر بالثدي بالطرق المختلفة وتحليلها هستوباثولوجي للتشخيص وهذه أدق طرق أنواع التشخيص.

وعن طرق علاج سرطان الثدي، قال إنها تختلف على حسب الأعراض والدرجة المرضية للإصابة ويختار الطبيب المعالج الطريقة المناسبة للإصابة، ومن أهمها العلاج الجراحي واستئصال الورم والاستئصال الموضعي الواسع وترك باقي أنسجة الثدي السليمة واستئصال أنسجة الثدي كله وإزالة الغدد الليمفاوية تحت الإبط واستئصال الثديين إذا كانت نسبة خطر الإصابة بالسرطان مرتفعة بسبب وجود عامل وراثي أو تاريخ مرضي عائلي قوي والعلاج الهرموني

لمنع تكرار وتجنب الإصابة بسرطان الثدي الحساس للهرمون والعلاج الكيميائي والإشعاعي.



وكشف «الشيمي» طرق الوقاية من سرطان الثدي، التي تتمثل في:

• ضرورة الفحص الذاتي لسرطان الثدي من فترة لأخرى.

• استشارة الطبيب في حالة حدوث أي تغيرات بالثدي.

• تجنب استخدام حبوب منع الحمل قدر الإمكان.

• الحث على الرضاعة الطبيعية.

• تناول الأغذية الغنية بالمعادن والألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

• القضاء على السمنة المفرطة وممارسة الرياضة.

• تجنب التدخين والكحوليات.