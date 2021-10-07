تزوج 33 مرة.. محام يفجر مفاجأة عن عقوبة محمد الملاح «المحلل الشرعي»

سادت حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب ظهور شخص يُدعى محمد الملاح، يُقدم نفسه أنه يعمل كمحلل شرعي لعودة المطلقات لأزواجهن، قائلا إنه يتزوج المطلقات ويدخل بهن ومن ثم يعدن لأزواجهن، مؤكدًا أنه متمسكًا بشرط الدخول بهن زاعمًا أنه يساعد كثيرات في العودة بشكل شرعي لأزواجهن.

لم يقف الأمر عند هذه الدعوة؛ بل إن تصريحاته أثارت جدلًا واسعًا بين أوساط المؤسسات الدينية خاصة “الأزهر” و"الإفتاء"، ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، التي استنكرت هذه الوظيفة -محلل شرعي- قائلين أنها تخالف تعاليم الدين الإسلامي، الذي يشترط أن يكون الزواج غير مؤقت، لكن ظل التساؤل عن الجانب القانوني محط أنظار الكثيرين.

تواصلت “الدستور” مع عبد الستار البلشي، المحامي بمحكمة الأسرة، الذي تحدث عن المحلل الشرعي من وجهة نظر القانون، حيث قال إن القانون لم يتطرق إلى هذا الموضوع نهائيا، في كافة التشريعات الموجودة في العالم، لم يتصدى القانون إلى ما يسمى بالمحلل، وعدم التصدي هو عدم اعتراف واعتداد به.

وأضاف “البلشي” في تصريحات لـ “الدستور”، أنه ربما يكون أساس فكرة “المحلل” فقهي قديم، أو رأي فقهي منحرف، أو إن كان مقصود به خير فالمقصود به أن يكون هناك زيجة جديدة مستقرة من شخص آخر في حياة المرأة بعد تطليقها 3 مرات ولو قام الشخص الجديد بتطليقها من حق الزوج القديم الرجوع لها.

وأوضح “البلشي” أن التخريجات الفقهية يكون الافتراض قائم فيها، وبالتداول يتم التبسيط حتى الوصول الى حل مثل هذا يكون بعيد تماما عن الدين والعقل والمنطق، مؤكدًا أن القانون لم يشر اليها لأنها في عُرف القانون غير موجودة حتى ينشغل بيها المشرع.

وبسؤاله عن هل هناك إجراءات قانونية يمكن أن تتخذ ضده قال “البلشي”: "هنا سوف يحدث لبس كبير فهنا منطقين حاكمين ما يسمى شرع وما يسمى قانون حتى لو كان رأي أحد منهم عكس رأي الآخر، لأن نحن نحتكم الى التشريع المصري ولا نحتكم الى الشريعة الاسلامية الا في الاحوال الشخصية فقط".

واستطرد “البلشي”: "المشرع هنا سوف يقف أمام لبس كبير هل نحن في بصدد حالة زنا؟ لا يكن هنا جريمة أو عقوبة الا بالنص، الزنا وهتك العرض والاغتصاب منصوص عليهم، ولكن الرضا المتحقق هذا ايا كان شكله بيسقط عن تلك العلاقات الجنسية العقوبة".

ونوه “البلشي” إلى أننا أمام إشكالية ليست قانونية بقدر انها اشكالية متصلة بالتشريعات الدينية لأن القانون سوف يقتادهم للعقوبة تحت اي عنوان وتحت اي نص قانوني؟، ولكن يجب معرفة شئ مهم أن الرجل الذي ظهر بالأمس على شاشات التلفزيون سوف يعاقب بالقانون حسب كلامه وتصريحاته بسبب أن من الشريعة والقانون ان الرجل لا يحق له الدمج أكثر من 4 زوجات على ذمته، وهذا الرجل متزوج اثنتان زوجة مصرية وزوجة يونانية على حد كلامه.

وقال “البلشي”، إن المحلل الشرعي الذي ظهر في التليفزيون مساء أمس، قال إنه تزوج 33 مرة في خلال سنتين فهكذا يمكن أن يكون جمع أكثر من 4 زوجات في وقت واحد، ومن الشريعة والقانون أيضا أن الرجل له عدة بعد طلاق زوجته الرابعة وهى المرة الوحيدة التي بها عدة للرجل، مشيرًا إلى أنه من الممكن بالبحث وراءه أن نجد أنه جمع بين 4 زوجات أو أكثر وهنا نحن بصدد جريمة.