التضامن: إعداد قاعدة بيانات عن الحالات المرضية لعلاج الإدمان

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم‪ ‬إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الحالات المرضية وآليات متابعتهم، وتبين من خلال تحليل قواعد البيانات وجود حالات التشخيص المزدوج "الأمراض النفسية المصاحبة للإدمان "بنسبة تصل إلى 15% بين طالبي العلاج من قاطني هذه المناطق.

وأشار الصندوق إلى أن أبرز دوافع تعاطي المخدرات تمثلت في ضغط الرفاق وأصدقاء السوء بنسبة 67.6%، وهو ما يشير إلى أهمية ودلالة التدخلات المعتمدة على الدليل العلمي التي ينفذها صندوق مكافحة الإدمان بين قاطني هذه المناطق والتي تستهدف بناء المهارات الحياتية بغرض دعم القيم والثقافة الرافضة والمناهضة لتعاطى المخدرات والتي تمكن النشء والشباب من التعامل مع ضغط الرفاق والسلوكيات الاندفاعية.

وأشار إلى أن أكثر من 50% من مرضى الإدمان بهذه المناطق يعانون من مشكلات أسرية حادة وهو ما عزز توجه وزارة التضامن الاجتماعي بإضافة فئة المتعافين من الإدمان ضمن الفئات المستهدفة من برنامج مودة الذى تنفذه الوزارة للحفاظ على كيان الأسرة.

جاء ذلك خلال استعراض نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا عن مجهودات حملات التوعية من الإدمان بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" "حي الأسمرات والمحروسة، وروضة السيدة بمحافظة القاهرة وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد"، وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها مثل “صبحي حسين، واسطبل عنتر ،وعزبة خير الله بالقاهرة، وكذلك مناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية”.

جدير بالذكر، أنه تم تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبلغ عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2021 حوالي 88 ألف و177 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن.