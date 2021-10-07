الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

استمرار أعمال تعقيم مقر نقابة المحامين بعد رصد حالات كورونا

نقابة المحامين
نقابة المحامين

نفذ وفد من المتخصصين، اليوم الخميس، حملة تعقيم وتطهير لمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، وإدارتي المعاش والعلاج بالمعادي، والنادي النهري، وذلك حفاظا على سلامة المحامين، والعاملين بالنقابة، والمترددين عليها من الجمهور، للوقاية من فيروس كورونا، تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية.

وكانت الأمانة العامة لنقابة للمحامي والنادي النهري بالمعادين، قررت أمس الأول، غلق مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، والإدارات الكائنة بعمارة فايزر، ونادي المحامين النهري بالمعادي، لأعمال التطهير والتعقيم نتيجة اكتشاف إصابات بقيروس كورونا المستجد على أن يتم اسئتاف العمل يوم السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري، مع استمرار عمل إدارة العلاج بالنقابة العامة، حرصا على مصلحة المحامين.

فيما أعلن مجلس نقابة محامي حلوان الفرعية، غلق مقر النقابة الفرعية لمدة ثلاثة أيام بداية من الأربعاء 6 أكتوبر، حتى الجمعة 8 أكتوبر الجاري، لاتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم  لوجود حالة إصابة بكورونا بين موظفي النقابة .

وتجري أعمال التعقيم بمتابعة جمال الشخيبي، نقيب محامي حلوان، وتستأنف النقابة الفرعية أعمالها بالمقر يوم السبت الموافق 9 أكتوبر، متمنية لجميع المحامين دوام الصحة والعافية.

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