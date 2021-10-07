«عثمان»: السوق الفرنسية الأكثر انجذابًا نحو السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان

أكد محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر أهمية معرض «IFTM TOP RESA» المقام حاليًا بفرنسا، لأن السوق الفرنسية يعد الأكثر انجذابًا نحو السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان.

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«الدستور»، أن الاكتشافات الأثرية التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، ستزيد من الحركة السياحية المتجة نحو السياحة الثقافية خلال موسم الشتاء الشغف ليتابع السائحين المحبين للحضارة المصرية القديمة ما تم من اكتشافات، كما أن المعابد الأثرية بالأقصر تشهد حاليًا تطوير شامل للقطع الأثرية التى تتم على يد المرممين المصريين الذين يعيدون إلى القطع رونقها من جديد بما لا يضر بالأثر.