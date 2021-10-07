بعد وفاته.. معلومات عن جورج بيترسون بطل كمال الأجسام

تصدر اسم جورج بيترسون بطل كمال أجسام، محركات البحث جوجل، عقب وفاته، حيث كان يستعد لمسابقة شهيرة.

وأعلنت بطولة مستر أولمبيا 2021 لكمال الأجسام عبر حسابها على إنستجرام وفاة البطل جورج بيترسون بشكل مفاجئ دون الإعلان عن سبب الوفاة.

وبحسب بيان صحفي أعلنته البطولة اليوم الخميس فقد قالت، "ببالغ الحزن وصلنا نبأ الوفاة غير المتوقعة لجورج بيترسون، البطل على خشبة المسرح وخارجها تعازينا لأسرته ولكل عشاق أحد أرقى الرجال المحترمين الذين عرفناهم على الإطلاق".

فى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن جورج بيترسون.

_بيترسون يبلغ من العمر 37 عامًا.

_ جورج كان يستعد للمنافسة فى فئة 212 فى منافسات البطولة.

_ لم يكشف عن إصابته بأى مرض أو تعب قبل وفاته.

_ كان قد ابتعد بيترسون عن موسم 2021 للتحضير لـ مستر أولمبيا التى تأهل لها من خلال احتلال أحد المراكز الخمسة الأولى فى فئته في أولمبيا 2020 ليحجز مقعده في نسخة 2021 التي تقام في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في أورلاندو بولاية فلوريدا.

_ ولم يصدر أي بيان عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة ببطل كمال الأجسام، إذ كان يستعد للمنافسة في فئة 212 للرجال في مستر أولمبيا 2021 التي تنطلق الليلة في أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى الأحد المقبل.

_ بيترسون من مواليد نيويورك ويشتهر بلقب دا بول، وقد برز فى قسم اللياقة البدنية الكلاسيكية.

_ كان أول انتصار على الصعيد الاحترافى لبيترسون فى تامبا برو فى عام 2017، وحقق المركز الثالث فى أولمبياد اللياقة البدنية الكلاسيكية فى العام ذاته.

فى السياق ذاته يشارك البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" في مستر أولمبيا لفئة الرجال والتي يحمل لقبها من العام الماضي إذ أقيمت في الولايات المتحدة أيضا.