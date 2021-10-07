الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

ياسمين صبري تبدأ تصوير «حلم ليال» منتصف نوفمبر للعرض في رمضان

ياسمين صبري
ياسمين صبري

استقرت الفنانة ياسمين صبري على مسلسل "حلم ليال" لتعود من خلاله لسباق رمضان بعد غيابها العام الماضي، وكانت تعاقدت عليه مع شركة "سينرجي"، ومن المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر نوفمبر المقبل، بعد الاستقرار على أبطاله والتعاقد معهم. 

ويواصل حاليًا المؤلف محمد عبدالمعطي كتابة السيناريو والحوار الخاصين بالمسلسل، أما فكرة العمل نفسها فهي لبطلة العمل ياسمين صبري، وتجري حاليًا الشركة المنتجة مفاوضات مع أكثر من مخرج ليتولي مهمة العمل، ويبدأ ترشيح باقي الأبطال بجانب ياسمين صبري وتحديد أماكن التصويرالخاصة بالمسلسل للانتهاء منه قبل انطلاق موسم رمضان. 

ويسجل مسلسل "حلم ليال" التعاون الثانى الذي يجمع ياسمين صبرى بالسيناريست محمد عبدالمعطى بعدما قدما سويًا "حكايتى" في شهر رمضان 2019، والذى خاضت به ياسمين أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" في موسم دراما رمضان عام 2019 وكان معالجة درامية لمحمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل. 

يشار إلى أن ياسمين صبري أثارت الجدل مؤخرًا بعد تصريحاتها الأخيرة في حوارها مع أحد المجلات العالمية، حيث قالت  في تصريحها للمجلة "لم تكن لدي خبرة جيدة في العمل، وبدأت بالفعل أؤمن بكلام الناس بأني مجرد وجه جميل، وأنني شخصية محظوظة، وقلت لنفسي هذا صحيح  قدمت مسلسل في رمضان منذ عامين ولم أكن أهتم وكنت أقول الناس سيشاهدونني على أي حال، فلم أكن أركز حقا فيما أقدم، أود البحث عن قصة جيدة، لأن بداخلي موهبة، ولهذا بحثت عن عمل جيد فلم أجد ولهذا فقد ابتعدت العام الماضي، وهناك حقا مشكلة في إيجاد نص جيد، وهذا دفعني لأن أقوم بكتابة قصة مع مجموعة من الكتاب منذ مايو الماضي، ويمكنني القول إنني مؤلفة القصة". 

ياسمين صبرى حلم ليال مسلسل ياسمين صبري لموسم رمضان 2022 محمد عبدالمعجطي المؤلف المخرج سينرجى

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