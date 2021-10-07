«زوج تحت الطلب».. كيف ناقشت الأعمال الفنية دور «المحلل الشرعي»؟

جدل كبير أثير على مدار الساعات الماضية، عقب ظهور شخص يُدعى محمد الملاح، يُقدم نفسه أنه يعمل كمحلل شرعي لعودة المطلقات لأزواجهن، قائلا إنه يتزوج المطلقات ويدخل بهن ومن ثم يعدن لأزواجهن، مؤكدًا أنه متمسكًا بشرط الدخول بهن زاعمًا أنه يساعد كثيرات في العودة بشكل شرعي لأزواجهن.

لم يقف الأمر عند هذه الدعوة؛ بل إن تصريحاته أثارت جدلًا واسعًا بين أوساط المؤسسات الدينية خاصة “الأزهر” و"الإفتاء"، ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، التي استنكرت هذه الوظيفة -محلل شرعي- قائلين أنها تخالف تعاليم الدين الإسلامي، الذي يشترط أن يكون الزواج غير مؤقت.

هناك العديد من الأعمال الفنية التي ناقشت قضية المحلل الشرعي، وترصد “الدستور” أبرزها.

"فيلم طلاق سعاد هانم"

فيلم إنتاج 1948 يحكى عن زوج مستهتر قام بدوره الفنان فريد شوقي، يقوم بتطليق زوجته سعاد التى قامت بدورها الفنانة عقيلة راتب، حيث طلقها 3 مرات، لكنه ندم على فعلته، وتقوم زوجته بصدم شاب فقير بالسيارة يقوم بدوره أنور وجدي وعند معرفتهم لحاجته الى المال يستعين به ليكون محلل شرعي، ويتفق معه على الزواج منها ليلة واحدة دون أن يمسها، ولكن الزوج المحلل يعجب بزوجته، وكذلك الزوجة، ويستمر زواجهما.

“فيلم زوج تحت الطلب”

الفيلم من إنتاج عام 1985، يحكي عن رجل أعمال ثري يدعى نعيم قام بدوره الفنان محمد رضا الذي قرر الزواج مرة أخرى من مطلقته ناهد التى قامت بدورها الفنانة ليلى علوي بعد طلاقهما 3 مرات وظل يبحث عن محلل شرعي حتى وجد موظف بسيط يدعى ممدوح قام بدوره الفنان عادل إمام ليكون محلل، وتقرر ناهد تلقين زوجها السابق نعيم درسًا وتتفق مع ممدوح على الاختفاء وتحدد هي موعد الطلاق، وينتاب نعيم القلق لأن ممتلكاته باسم ناهد، وتتصاعد الأحداث ليصبح ممدوح موظف يعمل كمحلل شرعي لرؤسائه وأي شخص يريد الرجوع لطليقته.

“فيلم جوز مراتي”

أُنتج عام 1961، يناقش استهتار الزوج أحمد الذي يقوم بدوره الفنان عمر الحريري يقوم بطلاق زوجته ليلى التي تقوم بدورها الفنانة صباح للمرة الثالثة، ولكنه يريد العودة لها من جديد، ليبحثا عن محلل، ويقابلوا الكثير من المحللين ولكنهم لم يرتاحوا لهم، حتى يقابلوا الأسطى حسن ويتفقوا معه على الزواج من ليلى لمدة يوم واحد، ولكن لوجود عمها ولا يعرف شئ عن تلك الأحداث بسبب خوف والدها من ان يحرمه من امواله يمتد الزواج لعدة أيام، تكتشف فيها ليلى شخصية حسن الجميلة وتتمناه زوجاً لها ويستمر الزواج بينهما.

“مسرحية الواد سيد الشغال”

خرجت المسرحية إلى النور عام 1985، وتدور أحداثها حول سيد الذي يقوم بدوره عادل إمام ويهرب من الحكم بالسجن لمدة عام ويذهب الى خاله الذي يعمل خادم لدى بعض الأثرياء ويقوم بمساعدته في العمل ووقتها يتم طلاق ابنة الرجل الثري التى تقوم بدورها الفنانة هدى رمزي للمرة الثالثة ليطلب منه والدها الفنان عمر الحريري وزوجها الفنان مصطفى متولي أن يقوم بزواجها لمدة يوم واحد ويوافق ولكن شرط المأذون أن يدخل بها، ويرفض سيد طلاقها لتتصاعد الأحداث ويكتشف والدها أن زوجها الأول نصاب وتقع هي في حب سيد الشغال.