للأمهات الجدد.. 5 طرق للتخلص من التوتر والشعور بالاسترخاء

تتغير حياة الأمهات الجدد كليًا، فمن الشهر لمشاهدة الأفلام في منتصف الليل، والنزهات الليلية إلى جلسات الرضاعة في منتصف الليل وتغيير الحفاضات، والكثير من البكاء والصراخ من طفلك حتى ينام، ولهذا تعاني الأمهات الجدد من الكثير من التوتر والقلق الناجمين عن رعاية طفل صغير وتنشئته.

ولهذا، نستعرض فى السطور التالية، مجموعة من الطرق يمكن للأمهات الجدد اتباعها للتخلص من التوتر والشعور بالاسترخاء، وفقًا لموقع “pinkvilla”.

سرقة بعض الوقت لنفسك

بالتأكيد، الأمومة هي فترة رائعة، لكن بها الكثير من المتاعب، لهذا فإن سرقة بعض الوقت لنفسك مهمة شاقة، ولكن من الصحي، أن تقضي للأمهات الجدد، قضاء بعض الوقت لأنفسهن للجلوس والاسترخاء.

يقول الدكتور تشاندني توجنيت، طبيب نفسي، مدرب ومعالج، إنه تحتاج الأمهات الجدد إلى بعض الوقت للشعور بـ "أنا" أيضًا، فقد يعيق الإجهاد قدرة الأمهات الجدد على إدراك مهارات الأبوة والأمومة واحتياجات أطفالهن إذا كانوا في حالة توتر مستمر.

فبينما تمر كل أم جديدة، بهذه المرحلة الصعبة من حياتها، فمن المهم أن تجد مكانًا هادئًا تشعر فيه بالراحة والاسترخاء، قد يكون هذا المكان هو غرفة نومك أو غرفة معيشتك بعد وضع طفلك في قيلولة، هذا قد يساعدك في إنشاء حدود بين الوقت الشخصي والعائلي، مما يسمح لك باستعادة الطاقة من جديد قبل القيام بواجبات أخرى.

أخذ حمامًا ساخنًا

يعتبر ملح "إبسوم" ممتازًا للشعور بالاسترخاء والراحة، يساعد في تخفيف التهاب العضلات والأوجاع والآلام، يمكنك استخدامه في حمامك الدافئ، كما يمكنك أيضًا تضمين زيت اللافندر، لتعزيز التأثيرات المهدئة أثناء الاستحمام، من خلال العلاج بالروائح.

التمرين اليومي

تعمل التمارين المنتظمة على تعزيز الدورة الدموية، وتحفيز نشاط الدماغ، مما يريح عقلك ويقلل من مستويات التوتر لديك عن طريق إطلاق انزيم "الإندورفين" الذي بدوره يحسن الحالة المزاجية، ولكن فقط لا تبالغ في الأمر لأن آخر شيء يمكنك فعله هو "الانهيار من الإرهاق".

الاستمتاع بوجبة صحية

عادة ما يساعدك الطهي، في التخفيف من مستويات التوتر لديك، لأنه يمنحك شيئًا مثمرًا للتركيز عليه؛ ولكن ليس لدى جميع الأمهات الجدد الوقت أو الرغبة في إعداد وجبات الطعام، ويعد التوازن الجيد للكربوهيدرات (التي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامينات ب المركب والنياسين والثيامين) والبروتينات (مصدر ممتاز للطاقة) والدهون (تساعد في مكافحة الاكتئاب) ضروري للحفاظ على صفاء ذهنك وروح معنوية عالية.

تمارين التأمل والتنفس العميق

كل ما تحتاجه هو حوالي 10 دقائق من الهدوء، بعيدًا عن بقية العالم، اجلس بشكل مريح مع إبقاء كلتا الذراعين بجانبك، وأغمض عينيك لتجنب الإلهاء، وتنفس بعمق بينما تصفي ذهنك من كل الأفكار المحيطة بك، وكرر هذه الجملة المهدئة (مثل "أنا في سلام"، "أنا محبوب"، وغيره) في ذهنك، ولا تدع عقلك يشرد، فإنه يسمح التأمل للأمهات بالاسترخاء ويساعدهن على تصفية أذهانهم من التوتر وتحقيق السلام الداخلي، فقد تشع الكثير من الأمهات بالذنب في كل مرة يأخذن فيها بعض الوقت لأنفسهن، ولكن لا يمثل هذا أى أنانية أن تمنح نفسك بعض الوقت لمواصلة حياتك، فإن آخر شيء تريده به هو الانهيار بعد الإرهاق.