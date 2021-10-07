الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 بحروق عقب انفجار أسطوانة غاز بمنزل في المنوفية

انفجار أسطوانة غاز
انفجار أسطوانة غاز بمنزل في المنوفية

أصيب 4 أشخاص بحروق وإصابات خطيرة، في حريق أسطوانة غاز في إحدى المنازل في مدينة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سرس الليان لتلقي العلاج وإجراء الإسعافات الأولية.

وتلقى مدير أمن المنوفية اللواء سالم مهنا الدمينى، إخطارا من مأمور مركز الباجور، يفيد بنشوب حريق إسطوانة غاز في مدينة الباجور، وجرى السيطرة على الحريق الناتج، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة انفجار حريق المنوفية سيارات أمن مستشفى سيارات الإسعاف

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