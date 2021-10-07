الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل الدورة الـ11 من معرض الساقية للكتاب قبل انطلاقها

معرض الساقية للكتاب
معرض الساقية للكتاب قبل انطلاقها

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوى لإطلاق فعاليات معرضها للكتاب في دورته الحادية عشر  ابتداءً من الجمعة 22 أكتوبر حتى الخميس 28 أكتوبر بقاعة النهر المعرض مفتوح للزوار والدخول مجانى؟

 يضم المعرض هذا العام مجموعة من المفاجآت لكل محبى القراءة والكتّاب والمؤلفين. 

حفلات غنائية وموسيقية هذا العام خلال فترة إقامة المهرجان 

 ويقام طوال فترة إقامة المعرض حفلات التوقيع، كما يضم المعرض هذا العام العديد من الحفلات الغنائية والاستعراضية ومناقشات وورش عمل  ضمن برنامجه اليومى الذى يبدأ فى الساعة 5 ويستمر حتى الساعة 9 مساءً. 

تفاصيل حفل افتتاح المعرض بحضور رئيس اتحاد الناشرين 

يفتتح المعرض فى الرابعة عصراً بحضور كل من سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين  ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية الشيخ أسامة الأزهرى، بجانب عدد كبير من دور النشر والتوزيع، بالإضافة إلى فقرة الفلكلور الفلسطينى التى تقدمها فرقة الدبكة لإحياء التراث والثقافة الفلسطينية.

معرض الساقية يقرب المسافات بين الكتاب والقراء 

تولى الساقية معرضها للكتاب في تقريب المسافات بين القراء وكتّابهم المفضلين وفتح باب النقاشات الموسعة حول الأعمال الأدبية المختلفة من خلال الندوات وحفلات التوقيع وجلسات المناقشة، بالإضافة لإمكانية التجول في المعرض والتعرف على آخر إصدارات نخبة من دور النشر العربية.

ويشار إلى أن ساقية الصاوي تقدم على مدار الشهر العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والمسرحية المتنوعة حيث تستضيف العديد من الفرق الموسيقية على مدار الشهر والتي تتميز بروح الشباب وتحمل العديد الثقافات والألوان الموسيقية والغنائية المختلفة من الوطن العربي، كما تفتح بابها أمام عروض مسرح الهواه والمستقل وتستقبل كل شهر علي الأقل ثلاثة او أربع عروض مسرحية تتيحهم للعرض الجماهيري بجانب قيامهم بعمل مهرجانات لعروض مسرح الهواه  او مهرجانات للأفلام القصيرة بحضور متخصصين ومحترفين للتحكيم. 

العربية عرض مهرجان رئيس الجمهورية اتحاد الناشرين رئيس اتحاد مجموعه مستشار رئيس الجمهورية سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين الثقافة الفلسطينية الموسيقية

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