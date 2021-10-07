الخميس 07 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

«تعليم قنا» تنهي استعداداتها لاستقبال 824 ألف طالب بالعام الدارسي الجديد

أشرف الداودي
أشرف الداودي

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، انتهاء مديرية التربية والتعليم من كل استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2021/2022، مشيرا إلى أن عدد المدارس التى ستدخل الخدمة هذا العام بلغت 154 مدرسة منها 4 إنشاء جديد، 22 إحلالا كليا، 25 إحلالا جزئيا، 11 توسعا، 3 تعلية، 85 صيانة شاملة، 3 بناء سور جديد)، ليصل بذلك إجمالي عدد المدارس بالمحافظة إلى 2130 مدرسة جاهزة لاستقبال حوالي 824 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي).

وقال الداودي، إن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يخص التوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلاب لخفض كثافة الفصول من أجل تحقيق عام دراسى متميز بالانضباط والجدية منذ اليوم الأول للدراسة، مع المتابعة المستمرة لإنتظام المنظومة التعليمية من خلال لجان متابعة ومرور دورية وتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة عن طريق التواصل البنّاء مع مجلس الأمناء بمدراس المحافظة.

من جهته، أكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تم تطعيم جميع المدرسين والإداريين بالمدارس والإدارات التعليمية بإستثناء الحالات المُعفاه من التطعيم مع التشديد على اتباع كل إجراءات الأمن والسلامة والوقاية داخل المدارس ووضع ملصقات للتوعية بالأمراض وطرق الوقاية منها، فضلا عن تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المدارس ومتابعة حالة النظافة بها لوقاية الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خالد، أنه سيتم بحث إمكانية العمل بنظام الفترتين في المدارس ذات الكثافات العالية لتحقيق التباعد الإجتماعى بين الطلاب لافتا إلى أنه وفقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنىي أصبح حضور الطلاب إلزاميا منذ اليوم الأول لعام الدراسى الجديد.

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