الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 26 حالة تعدٍّ على نهر النيل في كفرالشيخ

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تمكنت حملات بعدد من قرى ومدن محافظة  كفرالشيخ، بالتعاون مع مديرية الأمن من إزالة تعديات على أملاك الدولة وعلى نهر النيل وعلى الأراضي الزراعية، بالتعاون مع قوة شرطية من إزالة حالة تعدٍّ على الأراضي، ضمن الحملات التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالاستمرار للتصدي لمخالفات البناء بأنواعها سواء التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية أو بدون ترخيص.

تمكنت حملة مشتركة من مجلس مدينة فوه ومديرية أمن كفرالشيخ بحضور المحاسب وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، واللواء عماد موسى، حكمدار مديرية أمن كفرالشيخ، واللواء هشام مطر، واللواء وائل الأشوح، مساعدي مدير أمن كفرالشيخ، والعقيد أحمد سكران، رئيس البحث الجنائي لغرب كفرالشيخ، ومأمور مركز فوه من إزالة 26 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة ولاية حماية النيل ومساعدي مدير الأمن ومدير مباحث المديرية ومدير فرع دسوق وشرطة المسطحات وحماية النيل.

وتابع المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، ونواب رئيس المدينة  لشئون القرى بحضور فريق العمل المعاون الإدارة  الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية، والإدارة الزراعية، أعمال إزالة مخالفتين الأولى  تعدي على الأرض الزراعية عبارة عن  هنجر بالصاج على مساحة 200م، والثانية إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بعزبة الحيطه التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور المدينه عباره عن سمل خرسانية بطول 15 مترًا وارتفاع 70 سم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فيما كثفت محافظة كفرالشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كل الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

السيسي النيل تعديات دسوق فوه

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