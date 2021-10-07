الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إدارة البساتين التعليمية: المدارس جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

وزير التعليم
وزير التعليم

قال عبدالعزيز حسن مدير إدارة البساتين التعليمية، بمحافظة القاهرة، إن جميع مدارس الإدارة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه السبت المقبل، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظا على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية من فيروس كورونا.

وأكد عبدالعزيز، لـ"الدستور"، أنه من يوم السبت ستجوب فرق المتابعة على المدارس، للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات التي حددتها وزارة التربية والتعليم، مشددا على أن المدرسة التي لم تنفذ قرارات الوزارة سيحول مديرها للتحقيق.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، سوف تبدأ الدراسة في موعدها دون تأجيل، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يومًا، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يومًا.

من المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه ستعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف مدارس النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 15 يناير 2022، وتنتهي الامتحانات يوم 3 فبراير 2022، وتستمر لمدة 20 يومًا، بينما تم تحديد موعد إجازة نصف العام الدراسى حيث ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا)، مشيرة إلى أنه سيتم بدء الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022، ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني "نهاية العام" لطلاب صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي يوم السبت 7/ 5/ 2022، بينما سيتم عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022، والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022، أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.

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