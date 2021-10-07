وزير الصحة القبرصي يرجح موافقة الحكومة على تخفيف قيود كورونا

رجح وزير الصحة القبرصي ميشاليس هادجيبانتيلاس، اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء على تخفيف الإجراءات المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير، في تصريح أوردته صحيفة “سيبروس ميل” القبرصية، إنه من المتوقع أن يوافق مجلس الوزارء على تخفيف إجراءات كورونا، من خلال السماح للأشخاص غير المطعمين بدخول دور السينما والمسارح والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن المغلقة.

وأشار إلى أنه لن يتم حدوث تغييرات في الإجراءات التي ُتلزم بارتداء الأقنعة الواقية، موضحًا: "أن هذا الأمر سيستمر معنا لبعض الوقت حيث ثُبتت حمايته"، بحسب قوله.

كما رجح أن توافق الحكومة على زيادة عدد الأشخاص في الأماكن المفتوحة والمغلقة.