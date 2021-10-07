الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط التحويل بين الكليات في جامعة الأزهر 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية

التنسيق 2021
التنسيق 2021

رابط التحويل بين الكليات في جامعة الأزهر من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب مشاهدة عالية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل، حتى تصدرت القائمة البحثية منذ إعلان نتيجة التنسيق 2021، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التحويل وآخر موعد لتسجيل رغبات الطلاب الراغبين في التحويل وموعد تقديم طلبات التسكين في المدن الجامعية.

رابط التحويل بين الكليات في جامعة الأزهر 

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والمتقدمين بأوراقهم في مكتب التنسيق للالتحاق بكليات جامعة الأزهر خلال العام الدراسي المقبل (2021-2022) والراغبين في التحويل من الكلية المرشح لها إلى كلية أخرى يرغب في الالتحاق بها وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة تنسيق الأزهر.
  • النقر على طلبات التحويل بين الكليات.
  • كتابة بيانات الراغب في التحويل.
    كتابة اسم الكلية المرشح لها.
  • كتابة اسم الكلية الراغب في التحويل إليها.
  • الضغط على زر حفظ طلب التحويل.
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رابط فَعّال.. نتيجة تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق

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بالدرجات.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 علمي وأدبي بنين وبنات

آخر موعد لتسجيل رغبات الطلاب الراغبين في التحويل

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والمتقدمين بأوراقهم في مكتب التنسيق التحويل بين الكلية المرشح لها إلى الكلية الراغب في الالتحاق بها حتى الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة المقبلة الموافق 8 أكتوبر 2021 وذلك من خلال رابط موقع التنسيق عقب إدخال البيانات المطلوبة للطالب وشعبته الدراسية والمجموع الحاصل عليه ومحافظة إقامته وذلك وفقا لضوابط مكتب التنسيق المتعارف عليها بشأن التحويل بين الكليات من مجموع الطالب والتوزيع الجغرافي ووجود مكان شاغر بالكلية المراد التحويل إليها وذلك ليتمكن الطلاب من تقديم أوراقهم للقيد في الكلية تزامنا مع الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد المزمع البدء فيه يوم السبت المقبل 9 أكتوبر.

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موعد تقديم طلبات التسكين في المدن الجامعية 

يمكن استخدام رابط التحويل بين الكليات في جامعة الأزهر للاستعلام عن نتيجة التحويل الإلكتروني وذلك للتقديم في المدن الجامعية التي فتحت باب التقديم لطلاب الفرق السابقة منذ يوم 29 أغسطس الماضي فيما يتم تقديم طلبات الالتحاق للطلاب الجدد عقب ظهور نتيجة التحويل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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