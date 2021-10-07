البنك المركزي يؤسس أول وحدة للأمن السيبراني

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك أسس أول وحدة للأمن السيبراني تضم قيادات مشهود لها بالكفاءة على مستوى المنطقة، وذلك بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي للخدمات المصرفية.



وأكد “عامر” حرص البنك المركزي على تطوير مفاهيم وآليات الأمن السيبراني فى إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للمجلس القومي للمدفوعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد محافظ المركزي بتوجهات البنوك المصرية لتعزيز ونشر الخدمات المصرفية الرقمية، بما تتضمنه من تيسير وصول جميع شرائح المجتمع والاستفادة من القطاع المالي والمصرفي.

جاء ذلك خلال كلمة محافظ البنك المركزي ضمن الملتقي المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 7-9 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 مشارك من قيادات البنوك العربية وكبرى الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

يهدف الملتقى إلى تعميق معرفة وتطوير مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني في المصارف العربية بالتقنيات والاساليب الحديثة التي يستخدمها قراصنة المعلوماتية (Hackers)، وعلى التكنولوجيا المتطورة والوسائل والأدوات التي تسمح بمواجهة هذه الأساليب الحديثة من القرصنة، ووضع أنظمة الضبط والرقابة التي تمكنهم من تعطيل خطط القراصنة.