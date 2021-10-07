الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف»: ترجمة خطبتي الجمعة القادمتين إلى 18 لغة

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن ترجمة خطبتي الجمعة القادمتين إلى 18 لغة، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار حملة "نبي الرحمة" التي أطلقتها الوزارة تزامنًا مع احتفالها بالمولد النبوي الشريف، وفي إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وفي ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا.

وأعلنت وزارة الأوقاف،عن موضوع خطبة جمعة غدا التى توافق 8 أكتوبر الجاري بعنوان "فضل الشهادة ومنزلة الشهيد.. وفلسفة الحرب في الإسلام"، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد الوقت عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الشهادة في سبيل الوطن عز وشرف، وأن قاعدة الإسلام الراسخة هي السلم ، أما الحرب فلضرورة الدفاع وحماية الأوطان ومصالحها الاستراتيجية.

وهنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.

وقال وزير الأوقاف، إن جيل أكتوبر 1973 كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة في عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة.

وأضاف أن "جيل أكتوبر الجديد جيل عظيم أيضًا يبني ويحمي، يد تحمي وتحرس، وأخرى تبني وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي تحمي وتبني".

ترجمة خطبتي الجمعة القادمتين حملة نبي الرحمة التوعوي والدعوي فلسفة الحرب في الإسلام فضل الشهادة ومنزلة الشهيد الالتزام بموضوع الخطبة

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وائل لطفي

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