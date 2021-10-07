«التضامن»: عيادات متنقلة لتنظيم الأسرة في قرى «حياة كريمة» السبت المقبل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، بعد غد السبت، فى تقديم خدمات الصحة الإنجابية في حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" لتوفير عيادات متخصصة متنقلة للكشف على المستفيدات وأطفالهم مجانًا وتقديم كافة الاستشارات الخاصة بالصحة الإنجابية وأيضًا توفر كافة وسائل تنظيم النسل المناسبة لكل سيدة، بالإضافة إلى العمل على قضية الزواج المبكر الذي يحرم الفتاة من طفولتها و حقها في التعليم و يضر بصحتها ويقضي على طفولتها، حيث أن القانون المصري حدد سن الزواج للفتاة 18 سنة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة في محافظات مصر، بالإضافة إلى مراكز الصحة المختلفة.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن المبادرة تستهدف محافظات سوهاج – المنيا – أسيوط - بني سويف كمرحلة أولى.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك فريق سيقوم بتوصيل رسائل التوعوية، ويقوم بالرد على أسئلة السيدات والفتيات خلال فترة الحملة وكل مايتعلق بمشكلة زواج الأطفال.

وأطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المرحلة الأولى لحملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" في قرى حياة كريمة بأربعة محافظات: بني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وذلك بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدي إلى تحسين جـودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه من المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات في سن الانجاب، والتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة، وأنه سيتم التعاون مع مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين، كما أكدت أن الرائدات المجتمعيات سيكون لهن دور كبير في التوعية وفي حصر بيانات جميع الأسر بالقرى المستهدفة لتشكيل قاعدة بيانات مركزية يتم تحديث بياناتها دوريا على مدار العام.

