«أوقاف السويس» تتسلم طني لحوم لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية

تسلمت مديرية الأوقاف بمحافظة السويس، طني لحوم، كدفعة سابعة من لحوم الأضاحي، لتوزيعها على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأكد الشيخ ماجد راضي فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، وصول الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 2 طن لحوم لمديرية أوقاف السويس، بحضور الشيخ مصطفي عبد المتجلي، من التفتيش العام بوزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

أوقاف السويس تتسلم دفعة جديدة من اللحوم

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن مشروع صكوك الأضاحي مشروع قومي ووطني يخدم أهالي المجتمع وأن ذلك من باب المشاركة الاجتماعية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ومشاركة منه لأهالي السويس.

- تشكيل لجنة لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي

وتابع وكيل وزارة الأوقاف في السويس، أنه قد تم تشكيل لجنة رفيعة المستوي برئاسته وعضوية مجموعة من قيادات مديرية أوقاف السويس لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في جميع أحياء المحافظة، بالتنسيق مع السيد الوزير المحافظ والسيد الأستاذ خالد سعداوي سكرتير عام المحافظة، ومراعاة المناطق الأشد احتياجا والنائية في جميع أحياء المحافظة.

وشدد " راضي " في تعليماته للجنة المشكلة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا.

أوقاف السويس تتسلم دفعة جديدة من اللحوم

وأعلنت وزارة الأوقاف، أمس الأربعاء، عن توزيع 15 طنًا من لحوم الأضاحى فى فى محافظات "الإسكندرية- الفيوم- أسيوط- الجيزة"، في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه سيتم توزيع اللحوم على المستحقين فى المحافظات، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "الإسكندرية- الفيوم- أسيوط" و3 أطنان لمحافظة الجيزة، للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع.

وتابعت الوزارة أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 1080 طنًّا من اللحوم بمحافظات: “القاهرة– الجيزة– القليوبية– المنوفية– الإسكندرية– بني سويف– الفيوم– الشرقية– الغربية– المنيا- البحيرة– الإسماعيلية- أسيوط- سوهاج- قنا- الدقهلية- كفرالشيخ- دمياط- أسوان– شمال سيناء– الأقصر– جنوب سيناء– السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح”.

أوقاف السويس تتسلم دفعة جديدة من اللحوم

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله، في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.