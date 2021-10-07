الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الفنانة ليلى عز العرب عن مسلسل السيدة زينب: «جديد ومختلف وحلو جدا»

الفنانة ليلي عز العرب
الفنانة ليلي عز العرب

أعربت الفنانة الكبيرة ليلى عز العرب، عن سعادتها لخوضها بطولة مسلسل "السيدة زينب" خلال هذه الأيام برفقة باقة من ألمع النجوم، والذي من المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من المونتاج الخاص به

وقالت ليلى لـ"الدستور": “مبسوطة بطاقم العمل.. مريحيين نفسيًا وعمليًا.. والفنانة دينا جميلة وطيبة ومبدعة.. وحبيت الشغل معاها.. هو أول تعاون بينا على المستوى الفني والشخصي”.

وأضافت: “علاقتي بحي السيدة زينب ستكون من خلال زواج بنت في بناتي من شخص يسكن في الحي.. ودا هيخليني مفيش بينا تعامل.. لأنها عملت حاجة أنا مش راضية عنها.. ودا هيترتب عليه إني هقطع علاقتي بيها”.

وتابعت: "تقريبًا كل أحداث المسلسل بتدور حول حي السيدة زينب والمقام عن طريق لوكيششن مبني في الاستديو، بحانب تصوير بعض المشاهد خارجه، ومسلسل السيدة زينب جديد ومختلف عن أدواري السابقة التي جسدتها سواء في السينما أو على شاشات التلفزيون".

واختتمت الفنانة ليلى عز العرب تصريحاتها، قائلة: “أتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.. القصة جديدة ومختلفة.. المسلسل فعلًا حلو جدًا.. وإن شاء الله يعجب الجمهور”.

ويشارك في مسلسل السيدة زينب العديد من النجوم مثل: “دينا، سوسن بدر، محمود عبدالمغني، أحمد وفيق”، من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي.

ليلى عز العرب الفنانة ليلى عز العرب السيدة زينب مسلسل جديدة

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