الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«السناكس» المفضلة للأمير هاري أثناء رحلاته بالسيارة وتكلفتها

الأمير هاري
الأمير هاري

حظى الأمير هاري و ميجان ماركل، مؤخرا برحلة سريعة إلى مدينة نيويورك، لحضور عدد من الفاعليات  التابعة لمؤسستهم الخيرية “Archwell”، نظرًا للجدول الزمني المزدحم للزوجين، خلال رحلتهما في الولايات المتحدة، فمن المحتمل أن يكون الثنائي الشهير بحاجة إلى عدد من الوجبات الخفيفة للحفاظ على طاقتهما خلال حضور هذه الفاعليات.

 ونستعرض في السطور التالية الوجبة المفضلة للأمير هاري خلال رحلاته، وفقًا لمجلة "Hello".

وجبة الفواكه المجففة

ففي منشور عبر Instagram، شوهد دوق ساسكس، الأمير هاري، وهو يدخل سيارته، حيث كانت تنتظره كيس به مزيج الفواكه المجففة RIND Tropical في المقعد الخلفي.

وتتكون هذه الوجبة الخفيفة الصحية للأمير هاري، التي وصفتها العلامة التجارية RIND بـ "الجنة في كيس"، فهي مكونة من الفواكه اللذيذة المجففة من الأناناس المجفف والكيوي والبرتقال. 

ماذا قالت العلامة التجارية؟

وكتبت العلامة التجارية، منشورًا لها، عبر حسابها على "Instagram" لمحبي السناكس الصحية الخفيفىة:"نحن فخورون ومتحمسون لاختيار الأمير هاري وجباتنا الخفيفة، لتنهال علي هذا المنشور التعليقات الإيجابية ممن يحبون الفاكهة الاستوائية، علمًا بأن ذه الوجبة يبلغ سعرها 18.99 دولار".

الطعام النباتي

كما أن ميجان ماركل، ليست من محبي اللحوم الحيوانات، وتفضل تناول الطعام النباتي خلال الأسبوع، وقد شجعت الأمير هاري على تناول كميات أقل من اللحوم أيضًا، لذلك لا عجب في أن الأب الملكي، هاري، يبحث عن بدائل صحية لتناولها  أثناء تنقله بالسيارة.

فوائد الفواكه المجففة

تعد الفواكه المجففة، غنية بالكثير من العناصر الغذائية اللازمة للجيم، وعادة ما تكون الوجبة المفضلة، لمن هم وزنهم أقل، فيمكن لوجبة الفواكه المجففة تنظيم ضغط الدم، وتقليل مستوى السكر في الدم، وتحسين مستويات الكولسترول في الجسم، كما أنها تعمل على الشعور بالشبع، مما تساعد هذه الفواكه على خشارة الوزن بسهولة، كما أنها تحمي الجسم من فرص الإصابة بأمراض القلب.

السكر نيويورك الفواكه المجففة الطعام الطعام النباتى ميجان ماركل الأمير هاري سناكس

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

منع دخول العاملين بـ«البترول» إلى مقار العمل دون تلقيح بعد هذا الموعد

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

لينك مباشر| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

حقيقة فرض الحكومة رسوم جديدة على جوازات السفر ورخص السيارات

توقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

المتحدث العسكرى: انتصار أكتوبر يمثل إعجازًا كبيرًا على مستوى الأسلحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة محمد زكى يكتب: أخلاق النبلاء ووفاء الكبار مع الكبار

زيزيت سالم

بينى وبين الله سجدة

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى