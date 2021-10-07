«السناكس» المفضلة للأمير هاري أثناء رحلاته بالسيارة وتكلفتها

حظى الأمير هاري و ميجان ماركل، مؤخرا برحلة سريعة إلى مدينة نيويورك، لحضور عدد من الفاعليات التابعة لمؤسستهم الخيرية “Archwell”، نظرًا للجدول الزمني المزدحم للزوجين، خلال رحلتهما في الولايات المتحدة، فمن المحتمل أن يكون الثنائي الشهير بحاجة إلى عدد من الوجبات الخفيفة للحفاظ على طاقتهما خلال حضور هذه الفاعليات.

ونستعرض في السطور التالية الوجبة المفضلة للأمير هاري خلال رحلاته، وفقًا لمجلة "Hello".

وجبة الفواكه المجففة

ففي منشور عبر Instagram، شوهد دوق ساسكس، الأمير هاري، وهو يدخل سيارته، حيث كانت تنتظره كيس به مزيج الفواكه المجففة RIND Tropical في المقعد الخلفي.

وتتكون هذه الوجبة الخفيفة الصحية للأمير هاري، التي وصفتها العلامة التجارية RIND بـ "الجنة في كيس"، فهي مكونة من الفواكه اللذيذة المجففة من الأناناس المجفف والكيوي والبرتقال.

ماذا قالت العلامة التجارية؟

وكتبت العلامة التجارية، منشورًا لها، عبر حسابها على "Instagram" لمحبي السناكس الصحية الخفيفىة:"نحن فخورون ومتحمسون لاختيار الأمير هاري وجباتنا الخفيفة، لتنهال علي هذا المنشور التعليقات الإيجابية ممن يحبون الفاكهة الاستوائية، علمًا بأن ذه الوجبة يبلغ سعرها 18.99 دولار".

الطعام النباتي

كما أن ميجان ماركل، ليست من محبي اللحوم الحيوانات، وتفضل تناول الطعام النباتي خلال الأسبوع، وقد شجعت الأمير هاري على تناول كميات أقل من اللحوم أيضًا، لذلك لا عجب في أن الأب الملكي، هاري، يبحث عن بدائل صحية لتناولها أثناء تنقله بالسيارة.

فوائد الفواكه المجففة

تعد الفواكه المجففة، غنية بالكثير من العناصر الغذائية اللازمة للجيم، وعادة ما تكون الوجبة المفضلة، لمن هم وزنهم أقل، فيمكن لوجبة الفواكه المجففة تنظيم ضغط الدم، وتقليل مستوى السكر في الدم، وتحسين مستويات الكولسترول في الجسم، كما أنها تعمل على الشعور بالشبع، مما تساعد هذه الفواكه على خشارة الوزن بسهولة، كما أنها تحمي الجسم من فرص الإصابة بأمراض القلب.