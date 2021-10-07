التصريح بدفن جثة عجوز غرق في ترعة أثناء الري بالقليوبية

أمرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية بالتصريح بدفن جثة مزارع لقي مصرعه غرقًا أثناء قيامة بري أرضه الزراعية بإحدى قرى شبين عقب مناظرة مفتش الصحة لمناظرة الجثة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقيه بلاغًا بوفاة شخص يدعى “أ أ” 70 سنة أثناء قيامه بري للأراضي الزراعية حيث فقد وعيه أثناء الوقوف على حوض مياه الري وسقط فيه ولقى مصرعه.

وبسؤال أهله لم يتهموا أحد وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت التصريح بدفن الجثة.