وفاة طالب أثناء خروجه من مياه البحر شرق الاسكندرية

تسببت حالة الإغماء في وفاة طالب عراقي الجنسية عقب جلوسه على أحد الشواطئ برفقة أصدقائه بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة المعمورة بوجود شخص في حالة إغماء داخل أحد الشواطئ بمنطقة المعمورة وتوفي على إثرها.

علي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان بصحبة سيارة الإسعاف، إلى مكان الواقعة، بالمعاينة والفحص تبين أنه عقب نزول المتوفي علي زيد حميدة، طالب بكلية التربية الرياضية، عراقي الجنسية، إلى مياه البحر للاستحمام وخروجه إلى الشاطئ وجلس بصحبة اثنين من أصدقائه شعر بحالة إعياء وحدثت له كحه وبعدها اغمي عليه، وبفحصه تبين أنه توفي، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وعرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات.