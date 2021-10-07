«تجديف أسوان» يحصد 14 ميدالية فى بطولة الجمهورية للعام الثاني

حصد فريق نادي التجديف للرياضات المائية بأسوان، على 14 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية المفتوحه للتجديف بمدينة العلمين الجديدة.

وكانت انتهت فعالياتها مؤخرًا واستمرت لمدة 5 أيام برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور عمر النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف، وقد شارك فريق نادى التجديف بأسوان تحت قيادة محمد يسري المدير الفني للفرق في 30 سباق متنوع، فى مختلف المراحل السنية منها سباقات أنسات تحت 16 سنة وسباقات انسات تحت 18 سنة وسباقات أنسات تحت 23 سنة، وسباقات أنسات فوق 23 سنة، وكذلك فريق الرجال تحت 16 سنة ورجال تحت 18 سنة ورجال تحت 23 سنة ورجال فوق 23 سنة.

وقال محمد يسري المدير الفني لفرق التجديف بالنادي، إن الفريق استطاع أن يحقق ميدالية ذهبية وخمس ميداليات فضية وثمانية ميداليات برونزية وقدم الفريق خلال البطولة مستوي متميز.

وأوضح أن رئيس الاتحاد المصري للتجديف الدكتور عمرو النوري، أشاد بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه الفريق خلال البطولة، حيث تم اختيار اثنين من اللاعبين لمنتخب مصر، هم اللاعب محمد حاتم الحاصل على الميدالية الذهبية و اللاعب محمود عادل.

يذكر أن فريق تجديف أسوان حقق العام الماضي في بطولة الجمهورية للتجديف 14 ميدالية متنوعة.