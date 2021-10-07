الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تجديف أسوان» يحصد 14 ميدالية فى بطولة الجمهورية للعام الثاني

نادي التجديف للرياضات
نادي التجديف للرياضات المائية

حصد فريق نادي التجديف للرياضات المائية بأسوان، على 14 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية المفتوحه للتجديف بمدينة العلمين الجديدة. 

received_604238074260502

وكانت انتهت فعالياتها مؤخرًا واستمرت لمدة 5 أيام برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور عمر النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف، وقد شارك فريق نادى التجديف بأسوان تحت قيادة محمد يسري المدير الفني للفرق  في 30 سباق متنوع، فى مختلف المراحل السنية منها سباقات أنسات تحت 16 سنة وسباقات انسات تحت 18 سنة وسباقات أنسات تحت 23 سنة، وسباقات أنسات فوق 23 سنة، وكذلك فريق الرجال تحت 16 سنة ورجال تحت 18 سنة ورجال تحت 23 سنة ورجال فوق 23 سنة.

received_584437019579305

وقال محمد يسري المدير الفني لفرق التجديف بالنادي، إن الفريق استطاع أن يحقق ميدالية ذهبية وخمس ميداليات فضية وثمانية ميداليات برونزية وقدم الفريق خلال البطولة مستوي متميز.

received_1073331493207199

وأوضح أن رئيس الاتحاد المصري للتجديف الدكتور عمرو النوري، أشاد بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه الفريق خلال البطولة، حيث تم اختيار اثنين من اللاعبين لمنتخب مصر، هم اللاعب محمد حاتم الحاصل على الميدالية الذهبية و اللاعب محمود عادل. 

received_352436043335641

يذكر أن فريق تجديف أسوان حقق العام الماضي في بطولة الجمهورية للتجديف 14 ميدالية متنوعة. 

received_2938824043035810

 

أسوان بطولة الجمهورية مدينة العلمين الجديدة الميدالية الذهبية التجديف بطولة الجمهورية المفتوحة للتجديف

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

منع دخول العاملين بـ«البترول» إلى مقار العمل دون تلقيح بعد هذا الموعد

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

لينك مباشر| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

المتحدث العسكرى: انتصار أكتوبر يمثل إعجازًا كبيرًا على مستوى الأسلحة المصرية

حقيقة فرض الحكومة رسوم جديدة على جوازات السفر ورخص السيارات

توقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة محمد زكى يكتب: أخلاق النبلاء ووفاء الكبار مع الكبار

زيزيت سالم

بينى وبين الله سجدة

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى