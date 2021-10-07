قصة الطفلة «آية».. حملت من عمها سفاحا واغتصبها والدها

أمر المستشار يحيى فريد الزارع، المحامي العام لنيابات الجيزة الكلية، إحالة متهم بهتك عرض نجلة شقيقه القاصر، في منطقة بولاق الدكرور، إلى محكمة الجنايات.

وحصلت «الدستور» على نص التحقيقات في القضية رقم 35902 لسنة 2020 جنايات قسم بولاق الدكرور، التي جاء فيها أن "محمد ع أ" 23 سنة - جزار، هتك عرض الطفلة المجني عليها "آية"، 16 عامًا، بغير قوة أو تهديد حيث انفرد بها أكثر من مرة في مسكن جدها وبمسكنه، ثم ضاجعها بالمخالفة للشرع والقانون، حيث أنه من أقاربها من الدرجة الأولى، فهو شقيق والدها وكان ثمار تلك العلاقة الغير الشرعية إنجاب طفلة سفاحًا.

كما تبين أن المتهم الثاني «أمين ع»، هتك عرض ابنته التي لم يبلغ عمرها ثمانِ عشرة عامًا، بالقوة بأن ضربها وطرحها أرضًا وحسر عنها ملابسها وهتك عرضها.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها، وقالت أنها عندما كانت تتواجد بمسكن جدها منذ عامين في 2019، حضر عمها وتحايل عليها بإيهامها بتعليمها معنى الزواج، وواقعها عدة مرات، حتى حملت منه بطفلتها، وعندما شكت عمها لوالدها تعدى عليها ضربًا وطرحها أرضًا وتعدى عليها جنسيًا أيضا.

واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة بالرضا ودون إي إكراه جنسي، حيث أن الفتاة كانت على دراية بما يحدث ولا يوجد أي إكراه أو عنف، أما والدها عندما علم تعدى عليها بالضرب، ثم علم عقب ذلك أنها حامل، ولم تتخلص من الطفلة حتى انجبتها .

وتبين من تقرير الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينات دماء الطفلة نجلة المجني عليها اشتركت في شقها الآخر مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من دماء المتهم الأول أثبت أنه والدها.