الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قصة الطفلة «آية».. حملت من عمها سفاحا واغتصبها والدها

اغتصاب
اغتصاب

أمر المستشار يحيى فريد الزارع، المحامي العام لنيابات الجيزة الكلية، إحالة متهم بهتك عرض نجلة شقيقه القاصر، في منطقة بولاق الدكرور، إلى محكمة الجنايات.

وحصلت «الدستور» على نص التحقيقات في القضية رقم 35902 لسنة 2020 جنايات قسم بولاق الدكرور، التي جاء فيها أن "محمد ع أ" 23 سنة - جزار، هتك عرض الطفلة المجني عليها "آية"، 16 عامًا، بغير قوة أو تهديد حيث انفرد بها أكثر من مرة في مسكن جدها وبمسكنه، ثم ضاجعها بالمخالفة للشرع والقانون، حيث أنه من أقاربها من الدرجة الأولى، فهو شقيق والدها وكان ثمار تلك العلاقة الغير الشرعية إنجاب طفلة سفاحًا.

كما تبين أن المتهم الثاني «أمين ع»، هتك عرض ابنته التي لم يبلغ عمرها ثمانِ عشرة عامًا، بالقوة بأن ضربها وطرحها أرضًا وحسر عنها ملابسها وهتك عرضها.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها، وقالت أنها عندما كانت تتواجد بمسكن جدها منذ عامين في 2019، حضر عمها وتحايل عليها بإيهامها بتعليمها معنى الزواج، وواقعها عدة مرات، حتى حملت منه بطفلتها، وعندما شكت عمها لوالدها تعدى عليها ضربًا وطرحها أرضًا وتعدى عليها جنسيًا أيضا.

واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة بالرضا ودون إي إكراه جنسي، حيث أن الفتاة كانت على دراية بما يحدث ولا يوجد أي إكراه أو عنف، أما والدها عندما علم تعدى عليها بالضرب، ثم علم عقب ذلك أنها حامل، ولم تتخلص من الطفلة حتى انجبتها .

وتبين من تقرير الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينات دماء الطفلة نجلة المجني عليها اشتركت في شقها الآخر مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من دماء المتهم الأول أثبت أنه والدها.

تحقيقات النيابة جواز بولاق هتك عرض القانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى: انتصار أكتوبر يمثل إعجازًا كبيرًا على مستوى الأسلحة المصرية

توقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

لينك مباشر| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

حقيقة فرض الحكومة رسوم جديدة على جوازات السفر ورخص السيارات

الروائي التنزاني عبد الرزاق جرنة يحصد جائزة «نوبل» في الأدب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

بينى وبين الله سجدة

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى

وثائق جديدة تكشف كيف فقدت إسرائيل الردع فى سيناء خلال حرب أكتوبر