أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى فى سبتمبر

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني لرفع معدلات الأداء والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنفيذ عدد من الفعاليات المميزة وذلك خلال شهر سبتمبر.

تم تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظات (الجيزة – البحر الأحمر– الفيوم) بكافة أجهزتها التنفيذية ومديريات الأمن للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادتها لمجابهة المواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات الطارئة.

وفي سياق آخر، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة من جامعة بني سويف إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، بالإضافة إلى زيارات لطلاب جامعات عين شمس وبني سويف وكذا العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى متحف القوات الجوية وبانوراما حرب أكتوبر.

وفي إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمشروعات القومية والحرص على مشاركة الشباب فى حضور تلك الافتتاحات، حرصت قوات الدفاع الشعبي والعسكري على مشاركة عدد من طلاب الجامعات في الافتتاحات الرئاسية التي تمت خلال شهر سبتمبر، وكذا تنظيم الندوة التثقيفية الثالثة والعشرين بجامعة الزقازيق لزيادة الوعي لدى الشباب الجامعي بحجم ما يتم من إنجازات على أرض الواقع.

وعرفاناً بتضحيات الشهداء قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بدمائهم الزكية لرفعه شأن مصرنا الغالية.