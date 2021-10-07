القوات المسلحة تنظم احتفالية لزوجات الضباط المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسي العسكري

نظمت القوات المسلحة احتفالية بعنوان (هي بالمصري)، بحضور نخبة من ممثلي وزارة الخارجية المصرية وبعض زوجات السفراء المصريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجات الملحقين العسكريين الأجانب وبعض أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدين لدى سفاراتهم بالقاهرة، وبمشاركة رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

جاء ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بدور زوجات الضباط المرشحين للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج.

وقامت هيئة الاستخبارات العسكرية ممثلة في جهاز الملحقين الحربيين بالإعداد والتجهيز لتنفيذ الاحتفالية بواسطة زوجات الضباط المرشحين للعمل بوظائف التمثيل الدبلوماسي العسكري وبالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة وكل من وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة.

شملت الاحتفالية عرضا للدور الحيوي الذي تقوم به زوجات الضباط في شتى المجالات المختلفة لزيادة التوعية والترويج لدور المرأة المصرية داخل الأوساط الدبلوماسية المختلفة، وتم تنفيذ بعض المعارض الفنية التى تعتبر محاكاة للمعارض التى تقوم بها زوجات الضباط بالتمثيل العسكري بالخارج.

وقد أظهرت هذه المعارض المستوى التدريبي الراقي، الذي وصلت إليه زوجات أعضاء التمثيل الدبلوماسي العسكري في تنفيذ الأنشطة المختلفة التي تقوم بها في المجتمعات الدبلوماسية بالخارج.