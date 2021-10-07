«القوى العاملة»: تحصيل 344 ألف جنيه جزء من مستحقات دكتور مصري بجدة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية جزء من مستحقات الدكتور المصري "عماد .ح" استشاري تجميل بلغت 82 ألفا و140 ريالا سعوديا أي ما يوازي 344 ألفا و166 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات الدكتور المصري "عماد .ح" استشاري تجميل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبالمتابعة مع الملحق العمالى عبد الحليم محمود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قال :إنه بالتفاوض وديا مع كفيل مستشفي أندلسية بجدة للحصول على مستحقات الدكتور "عماد.ح" استشاري التجميل نجح المكتب في الحصول علي جزء من مستحقاته، وبلغت 82 ألفا و140 ريالا سعوديا مع إعطائه تأشيرة خروج وعودة، ورفض الدكتور عرض مقدم له من مستشفي السعودي الألماني بزيادة 10 آلاف ريال عن راتبه بمستشفي أندلسية.

وكان قد أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن اليوم الخميس الموافق 7 أكتوبر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973، وذلك بدلًا من الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا بذلك لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.