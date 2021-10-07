جوالات جامعة كفرالشيخ يشاركن في مبادرة «احمي نفسك ووطنك»

شاركت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، على مدار ثلاثة أسابيع متتالية في مبادرة «احمي نفسك ووطنك» لتلقي لقاح كورونا بالنقاط المحددة في كليات الجامعة من خلال فريق مميز من الجوالات شاركن في عمليات التنظيم وتسجيل البيانات الرقمية للمتقدمين من الطلاب لأخذ اللقاح وذلك تحت إشراف الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة والدكتور صفوت شلبي مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة وفريق العمل بالإدارة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بتنمية مهارات الطلاب واستغلال طاقاتهم، حيث يعتبر نشاط الجوالة من أفضل الأنشطة الخدمية التي تساهم في استثمار طاقات الشباب وتنميتها بما يعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع كما تكسبهم مهارات وخبرات تفيدهم في حياتهم العملية.

ويشارك فريق جوالات جامعة كفرالشيخ في إطار خطة إدارة الجامعة لتطعيم كامل منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح فيروس كورونا، من خلال مبادرة «احمي نفسك.. احمي وطنك»، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للوقاية من أخطار الإصابة والعدوى، وحرصًا على سلامة طلاب ومنتسبي الجامعة، واستعدادًا لاستقبال العام الجامعي الجديد.