الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء اليابان يجري محادثات هاتفية مع بوتين

فوميو كيشيدا
فوميو كيشيدا

قال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية، إن رئيس الوزراء الياباني الجديد، فوميو كيشيدا، تحدث هاتفيًا اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معربًا عن استعداده لدفع المحادثات بشأن معاهدة سلام ما بعد الحرب.

وفي أول محادثة هاتفية بينهما منذ تولي رئيس الوزراء الياباني منصبه، يوم الإثنين الماضي، أعرب الرئيس الروسي، عن أمله في إجراء محادثات مع «كيشيدا» شخصيًا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية «كيودو».

ونقل المسؤول بالـ «الخارجية اليابانية»عن الرئيس بوتين، قوله: «إنني أتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء كيشيدا، الذي يعرف العلاقات الثنائية جيدًا»، حيث شغل «كيشيدا» منصب وزير الخارجية الياباني سابقًا. 

نزاع إقليمي

وتشهد العلاقات اليابانية الروسية، نزاعًا إقليميًا منذ عدة عقود، الأمر الذي منع الجانبين من توقيع معاهدة سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويتعلق الخلاف بسيادة الجزر التي تسيطر عليها روسيا قبالة منطقة «هوكايدو» اليابانية، والتي استولى عليها الاتحاد السوفيتي بعد استسلام طوكيو في عام 1945.

مباحثات يابانية أمريكية

وعلى صعيدٍ آخر، اتفق كبار دبلوماسيي اليابان والولايات المتحدة، الخميس، في محادثات هاتفية، على تعزيز تحالفهما الثنائي ومواصلة بذل الجهود نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة بعد تولي فوميو كيشيدا رئاسة وزراء اليابان هذا الأسبوع.

وأفادت وزارة الخارجية اليابانية، في بيانٍ أوردته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، بأن وزير الخارجية الياباني «توشيميتسو موتيجي»، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تبادلا هاتفيًا «وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا، مثل الوضع الإقليمي، بما في ذلك كوريا الشمالية والصين، فضلاً عن التعاون بشأن تغير المناخ».

وأكد «كيشيدا»، أن التحالف الثنائي سيظل أساس السياسة الخارجية لليابان، وأنه سيعمل مع الشركاء بما في ذلك واشنطن، لمواجهة «محاولات بكين لتغيير الوضع الراهن بالقوة» في المياه المحيطة.

وقال رئيس الوزراء الياباني الجديد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد في محادثات هاتفية الثلاثاء الماضي، التزامه القوي بالدفاع عن جزر «سينكاكو» المتنازع عليها مع الصين.

طوكيو بوتين رئيس وزراء اليابان اليابان كيشيدا الرئيس الروسي

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