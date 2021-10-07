إقامة مشاريع تنموية لخدمة أهالي سيناء بـ700 مليار جنيه

شهدت شبه جزيرة سيناء طفرة تنموية هائلة خلال الفترة الماضية في كافة المجالات معظمها مرافق خدمية ومشروعات بنى تحتية مثل الطرق والكهرباء والمياه، فضلا عن إنشاء مدارس حديثة، إذ وصلت تكلفة تلك المشاريع ما يقرب من 700 مليار جنيه.

ففي محافظة شمال سيناء، افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مؤخرا، 3 مشروعات تنموية بمدينة العريش بقيمة 87 مليونا و400 ألف جنيه، وذلك بمناسبة احتفالات انتصار أكتوبر.

وأكد المحافظ اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتطوير المرافق الخدمية وإقامة العديد من المشروعات في نطاق محافظة شمال سيناء، مشيرًا الى أنه تم إنفاق مبلغ 650 مليار جنيه خلال الفترة الماضية معظمها مرافق خدمية ومشروعات بنية تحتية"من كبارى وأنفاق وطرق وكهرباء ومياه وغيرها".

وافتتح المحافظ المدرسة التكنولوجية اليابانية بالعريش، والذي تقع على مساحة 10 آلاف متر مربع وبتكلفة تقدر بـ17 مليونا و900 ألف جنيه، وتضم 3 أدوار بها 14 فصلا تعليميا وقاعات للأنشطة "حاسب آلي- اقتصاد منزلي- مصادر- مجال زراعي-تربية فنية- تربية موسيقية"، بجانب معمل للعلوم ومكتبة ومساحات خضراء وملعب متكامل.

كما افتتح المحافظ، محطة تموين السيارات بالغاز "شاهين غازتك" بشارع 23 يوليو بالعريش، حيث أكد المحافظ أن المحطة على مساحة ألف متر مسطح وبتكلفة 60 مليون جنيه، وتضم 6 مسدس شحن، مركز اختبار للأسطوانات، مكتب للشحن، وحدة تحويل السيارات من البنزين إلي الغاز الطبيعي، مركز لتغيير الزيوت، مبنى إداريا يضم عددا من المكاتب الإدارية.

وافتتح المحافظ، مخازن مجلس مدينة العريش بمنطقة عاطف السادات بالعريش، لافتا إلى أنها على مساحة 4500 متر مربع، بتكلفة 9.5 مليون جنيه، وتضم مجمع مخازن ومخزنا سماويا مفتوحا، ومبنى إداريا يضم عددا من المكاتب الإدارية، مشيرًا إلى تركيب منظومة تأمين إلكتروني للمخازن من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وأما محافظة جنوب سيناء، فقد أكد اللواء خالد فوده ، محافظ الإقليم، أنه قد تم تنفيذ مشروعات يصل عددها إلي 1738 مشروع بتكلفة 42.5 مليار جنيه ، وذلك خلال الفترة القليلة الماضية.

وقام المحافظ مؤخرا، بتفقد اللمسات الأخيرة لعدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة طور سيناء وذلك قبل افتتاحها يوم الجمعة 8 أكتوبر الجاري ضمن احتفالات الذكري ال48 لنصر أكتوبر المجيد.

وتفقد المحافظ البيوت البدوية بالجبيل والتي سيتم افتتاحها رئاسياً، وتفقد المحافظ خلال الجولة مسجد ارض الجمعية بمنطقة إسكان الجمعية بطور سيناء وقرأ الفاتحة على روح والدة من قام ببناء المسجد كصدقة جارية على روح والدته.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال طريق حمام موسي وشدد على سرعة الانتهاء من الاعمال، وتفقد المحافظ أيضا مسجد الروضة والطرق المحيطة به والذي سيتم افتتاحه الجمعة القادمة بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية وعدد من الوزراء وسيتم نقل صلاة الجمعة علي الهواء مباشرة ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.