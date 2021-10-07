«الهلال الأحمر»: مساعدات لنوادي الأسرة بشمال سيناء استعدادا لتشغيلها

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، اليوم الخميس، عن تنفيذ أنشطة مشروع بيئة امنة ومحفزة للأطفال والنساء بسيناء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف مصر).

وأكدت الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم استلام حزمة من الأدوات المختلفة داخل نوادى الأسرة المنفذة بالوحدات الصحية بشمال سيناء عبارة عن ( أجهزة حاسب إلى – كرسى أطفال – طاولة أنشطة للأطفال – تلفزيون – مروحة – وحدات تخزين مكتبية) تمهيداً لنقلها الى محافظة شمال سيناء، استعدادا لتجهيز عدد 11 نادي أسرة بمناطق (الحسنة – نخل – بئر العبد – الشيخ زويد – العريش).

وأوضحت أنه يتم العمل بتلك النوادى خلال نهاية شهر أكتوبر الجاري، استكمالاً لنشر خدمات نوادى الأسرة داخل محافظة شمال سيناء، مؤكدة أنه قد تم التجهيز والبدء في عدد 12 نادي أسرة بمحافظة شمال سيناء العام الماضى، ليصبح اجمال عدد نوادى الأسرة بالمحافظة 23 نادي أسرة.

وأشارت إلى أن النوادي تعمل بشكل أساسى في توفير بيئة أمنة للأطفال وأسرهم، لدعم أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسى الاجتماعى، كذلك ورش العمل الخاصة بالتربية الوالدية الإيجابية إضافة إلى دراسة الحالة.

وتغطي فروع الهلال الأحمر المصري محافظات الجمهورية، إذ تمتلك 27 فرعًا فى محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحرالأحمر.

ويعمل الهلال الأحمر المصري على مواجهة أخطار الكوارث والنكبات العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات القومية والدولية، كما يقدم الهلال خدمات التنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والخدمات الصحية والطبية مع التركيز على سبل الوقاية والإسعاف الأولى وتشجيع التبرع بالدم.