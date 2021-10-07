للمرة الأولى.. «المتحدة» و«الوطنية للإعلام» تتيحان مباراة مصر وليبيا بتقنية 4K

علم “الدستور” أن هناك استعدادات غير مسبوقة في مجال الإنتاج التليفزيوني والنقل والبث الفضائي جارية منذ أيام على قدم وساق لنقل مباراة مصر وليبيا المقرر إقامتها غدًا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقالت مصادر إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام في إنتاج مباراة مصر وليبيا تلفزيونيًا من خلال وحدة البث الأحدث والأفضل حاليًا على الساحة "OB 23" بتقنية 4K حيث ستخرج الصورة في أفضل جودة لمباراة مصرية والمقرر إذاعتها حصريًا على شاشة أون تايم سبورتس بعد نجاح المتحدة في الحصول على كل مباريات مصر مجانا بدون تشفير.

واستعان القائمون على إنتاج المباراة بعدد مميز من أفضل مصوري ومخرجي الأحداث الرياضية للخروج بشكل احترافي مميز سيكون نواة لتغيير وجهة النقل التليفزيوني في مصر، ومن المقرر الاستعانة بـ 16 كاميرا في التصوير بشكل مبدئي قابلة للزيادة خلال الساعات القليلة القادمة.

وتقدم شبكة قنوات أون تايم سبورتس ستوديو تحليلي مميز قبل المباراة بساعات وسط تواجد مجموعة مميزة من الإعلاميين ومحللي القناة للوقوف على كل تفاصيل المباراة ونقلها من جميع الزوايا وتحليل الخطة التي يستعد كروش للعب بها في مباراته الأولى.