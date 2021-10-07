الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في أسبوع

البورصة
البورصة

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقدية بالبورصة المصرية، نحو 4.3 مليار جنيه  خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بنسبة تراجع بلغت 61. 0%، ليغلق عند مستوى 699 مليار جنية مقابل 703.3 مليار جنيه، بإغلاق الأسبوع الماضي.

وكشفت أحدث بيانات لإدارة البورصة -حصلت "الدستور" على نسخة منها - عن ارتفاع قيم التداولات إلى مستوى 21.3 مليار جنيه  مقابل 19.19 مليار جنيه الأسبوع الماضي، فيما سجلت أحجام التعاملات مستوى 4.798 مليون ورقة مالية، مقارنة بـ 2.245 مليون ورقة مالية الأسبوع الماضي، وذلك من خلال تنفيذ نحو 146 ألف صفقة بيع وشراء، مقابل 220 ألف صفقة بيع وشراء الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات البورصة، استحواذ سوق الأسهم على 46.92%، من إجمالي تعاملات شوق داخل المقصورة، فيما سجلت نسبة استحواذ السندات على حوالي 53.08% من إجمالي قيمة التعاملات. 

وأشار التقرير الصادر عن مركز المعلومات بالبورصة، إلى استحواذ المستثمرين المصريين على 80.7 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، فيما سجلت نسبة استحواذ الأجانب نحو 12%، والمتعاملين العرب 7.3% من إجمالي تعاملات السوق، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وألمح التقرير إلى اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بيع بقيمة 181.7 مليون جنيه، فيما اتجه المتعاملون العرب نحو الشراء مسجلين صافي شراء بقيمة بلغت 115 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير، أن المستثمرين المصريين استحوذوا على 83.6% من إجمالي التعاملات بالبورصة منذ بداية العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما استحوذ العرب على 6.7%، والأجانب على 9.6%. 

ولفت التقرير إلى تحقيق المستثمرين الأجانب لصافي بيعى بيقيمة 2.926 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 2.038 مليون جنيه على الأسهم المقيدة منذ بداية العام، بعد استبعاد الصفقات.

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