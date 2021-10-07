الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ينطلق 9 أكتوبر.. خطوط أوتوبيسات مجانية لنقل الزوار إلى معرض «تراثنا»

معرض تراثنا
معرض تراثنا

تنطلق فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 2021 في دورته الثالثة، السبت المقبل، 9 أكتوبر وتستمر حتى 15 من الشهر نفسه، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس في القاهرة.

 ويشارك في المعرض، 1500 مبدع وفنان من جميع محافظات الجمهورية، وذلك لعرض الآلاف من المنتجات والقطع الفنية المستوحاة من التراث المصري الأصيل، وبأسعار تنافسية.
وأعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجهة المنظمة للمعرض، عن تقديم خدمات مجانية لانتقال الجمهور للمعرض، حيث تم تخصيص 3 خطوط أوتوبيسات مجانية ومكيفة الهواء لخدمة الزوار، تبدأ رحلاتها من الميادين الهامة والكبرى في القاهرة وحتى مركز مصر للمعارض الدولية، على أن تكون هناك رحلة كل نصف ساعة (ذهابًا وعودة) على مدار اليوم، وتبدأ الرحلات من ١٠ صباحًا فيما تنطلق آخر رحلة من المعرض ١٠ ونصف مساءً.
الخط الأول:  ميدان التحرير(أمام جو باص) - ميدان رمسيس (أمام مسجد الفتح) - ميدان العباسية (أسفل كوبري العباسية) - نادي السكة الحديد - المعرض، والعودة في نفس الخط.
الخط الثاني: سينما روكسي (مصر الجديدة) - منطقة الكوربة (قبل نفق الثورة) - سنترال ألماظة - سيتي ستارز مول - أول شارع مكرم عبيد - أول شارع عباس العقاد - ميدان الشهيد هشام بركات - المعرض، والعودة في نفس الخط. 
الخط الثالث: محيط مسجد المشير – المعرض، وذلك لنقل الجمهور المترجل  إلى مركز المعارض الدولية.
ويفتح معرض تراثنا أبوابه أمام الجمهور يوميًا اعتبارًا من يوم السبت 9 أكتوبر فى تمام الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 10 مساء ويوميا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً.
وتهيب إدارة المعرض بالزوار الالتزام بالإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بتداعيات كورونا، حيث يُنصح بارتداء الكمامات أثناء استقلال الأوتوبيسات أو خلال فترة تواجد الزائر في المعرض، وتتمنى لهم جولة ثرية ترفيهية وتسويقة في أكبر ملتقى إقليمي للمبدعين والحرفيين .

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