الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

وزير جزائري: نتطلع إلى شراكة حقيقية مع مصر في مجال الطاقة

محمد عرقاب
محمد عرقاب

قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، إن بلاده تتطلع إلى شراكة حقيقية مع مصر في مجال الطاقة، موضحًا أن هناك العديد من المناقصات للتنقيب خلال الفترة القادمة.

 وأعرب الوزير الجزائري، عن أمله في أن تشارك الشركات المصرية بقوة في هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الطاقة الجزائري، اليوم الخميس، سفير مصر لدى الجزائر السفير أيمن مشرفة؛ لبحث تعريز آفاق التعاون بين البلدين في مجال المحروقات، بحضور مدير شركتي السويدي للكابلات، وبتروجيت للبتروكيماويات.
وأشار الوزير الجزائري والسفير المصري، إلى ضرورة توطيد التعاون الثنائي من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة للبلدين في صناعات الكهرباء والغاز، والنفط بهدف الدخول معا إلى السوق الأفريقية.
كما بحثا تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة والمناجم ، لا سيما في مجال تحويل المحروقات ، ونقل الكهرباء، وتسويق الغاز.
من جانبه، نوه وزير الطاقة الجزائري، إلى أنه تم الانتهاء من قانون المحروقات الجديد الذي يوفر امتيازات كثيرة للمستثمرين ويسمح بإبرام عقود للتنقيب تضاهي كافة قوانين الدول الكبرى، لافتًا إلى أنه بمقدور كافة الشركاء وفي مقدمتهم مصر الاستفادة من هذا الأمر .
ولفت الوزير الجزائري، إلى أن بلاده تعمل على ربط شبكات الكهرباء ببعضها البعض بهدف توزيع الأحمال الكهربائية بين الولايات، حيث أن بعض الولايات لديها فائض في استهلاك الكهرباء وولايات أخرى لديها عجز في الكهرباء، مشيرًا إلى أن مصر لديها خبرات عديدة في هذا المجال.
وأكد السفير مشرفة اهتمام الشركات المصرية الكبير بتعزيز حجم استثماراتها وتواجدها في الجزائر، واستعداد الشركات المصرية لنقل خبراتها إلى الشركات الجزائرية من خلال الشراكة والتعاون.

الجزائر الطاقة والمناجم الجزائري مناقصات جديدة مصر

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