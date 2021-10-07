الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

نجمة لـ دانيال كريج على ممر الشهرة فى هوليوود

دانيال كريج
دانيال كريج

حصل الممثل البريطاني دانيال كريج، بطل سلسلة أفلام «جيمس بوند»، على نجمة على ممر الشهرة في هوليوود، وقال مازحا لدى الكشف عن النجمة: "إنه لأمر يدعو للفخر أن يتم الوطء بالأقدام على اسمي في هوليوود".

وبذلك ينضم كريج، الذي صدر له مؤخرا أحدث أفلام شخصية العميل البريطاني بوند، والذي يعد آخر فيلم له في هذه السلسلة، لمجموعة من المشاهير في هذا المعلم السياحي الشهير في لوس أنجلوس.

وكُشف عن نجمة جريج، التي تعد رقم 2704، في منطقة 7007 هوليوود بوليفارد، في إشارة إلى الاسم الحركي للعميل بوند "007" وعلى بعد مسافة صغيرة من نجمة الممثل روجر مور، الذي لعب دور بوند في سبعة أفلام.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، أن منتجي فيلم بوند، مايكل جيه ويلسون وباربرا بروكلي، بالإضافة إلى الممثل رامي مالك، الذي شارك في أحدث أفلام شخصية بوند "نو تايم تو داي"،  شاركوا في تقديم كريج (53 عاما) خلال مراسم تكريمه.

وقال كريج قبل الكشف عن النجمة: "أوجه شكري لمايكل ويلسون و باربرا بروكلي من أعماق قلبي، بدونكما لم أكن لأكون هنا، أشكركما على هذه الكلمات الجميلة. أشكرك يا رامي على هذه الكلمات الجميلة".

وأضاف: "لم أعتقد أبدا أنه يمكنني أن أسمع نفسي أقول ذلك، ولكنه لأمر يدعو للفخر أن يتم الوطء بالأقدام على اسمى في هوليوود".

وتحدث مالك عن سعادته بالتمثيل أمام كريج، وقال: "كلنا نعلم أنه ممثل رائع وملتزم".

وتابع: "كريج لديه القدرة على أن يحظى بأمرين متناقضين في نفس الوقت وهما أن يحظى بكم هائل من الموهبة والمسؤولية وبدفء ووعي كبير لما يحتاجه من حوله".

هوليوود أفلام جيمس بوند جيمس بوند سلسلة أفلام جيمس بوند دانيال كريج

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

توقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

حقيقة فرض الحكومة رسوم جديدة على جوازات السفر ورخص السيارات

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

«الصحة» توضح خطوات تسجيل المسافرين للحصول على لقاح «كورونا»

التفاصيل الكاملة لسرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط

3 يختطفون فتاة في «توك توك» ثم يغتصبونها.. سقطوا بيد الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

ماجدة الجندى

جمال الغيطانى وثق رائحة المحاربين على جبهة القتال

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى

وثائق جديدة تكشف كيف فقدت إسرائيل الردع فى سيناء خلال حرب أكتوبر