نجمة لـ دانيال كريج على ممر الشهرة فى هوليوود

حصل الممثل البريطاني دانيال كريج، بطل سلسلة أفلام «جيمس بوند»، على نجمة على ممر الشهرة في هوليوود، وقال مازحا لدى الكشف عن النجمة: "إنه لأمر يدعو للفخر أن يتم الوطء بالأقدام على اسمي في هوليوود".

وبذلك ينضم كريج، الذي صدر له مؤخرا أحدث أفلام شخصية العميل البريطاني بوند، والذي يعد آخر فيلم له في هذه السلسلة، لمجموعة من المشاهير في هذا المعلم السياحي الشهير في لوس أنجلوس.

وكُشف عن نجمة جريج، التي تعد رقم 2704، في منطقة 7007 هوليوود بوليفارد، في إشارة إلى الاسم الحركي للعميل بوند "007" وعلى بعد مسافة صغيرة من نجمة الممثل روجر مور، الذي لعب دور بوند في سبعة أفلام.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، أن منتجي فيلم بوند، مايكل جيه ويلسون وباربرا بروكلي، بالإضافة إلى الممثل رامي مالك، الذي شارك في أحدث أفلام شخصية بوند "نو تايم تو داي"، شاركوا في تقديم كريج (53 عاما) خلال مراسم تكريمه.

وقال كريج قبل الكشف عن النجمة: "أوجه شكري لمايكل ويلسون و باربرا بروكلي من أعماق قلبي، بدونكما لم أكن لأكون هنا، أشكركما على هذه الكلمات الجميلة. أشكرك يا رامي على هذه الكلمات الجميلة".

وأضاف: "لم أعتقد أبدا أنه يمكنني أن أسمع نفسي أقول ذلك، ولكنه لأمر يدعو للفخر أن يتم الوطء بالأقدام على اسمى في هوليوود".

وتحدث مالك عن سعادته بالتمثيل أمام كريج، وقال: "كلنا نعلم أنه ممثل رائع وملتزم".

وتابع: "كريج لديه القدرة على أن يحظى بأمرين متناقضين في نفس الوقت وهما أن يحظى بكم هائل من الموهبة والمسؤولية وبدفء ووعي كبير لما يحتاجه من حوله".