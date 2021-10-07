الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

3 جهات تتفقد «التحول الرقمي» بمكتب خدمة المواطنين في «تلة» بالمنيا

التموين
التموين

كشف الدكتور محمود يوسف، مدير مدرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا، عن تفقد وفد رفيع المستوى برئاسة هئية الرقابة الإدارية ووزارة التموين وهيئة الاتصالات المرور على مكتب خدمة المواطنين بقرية "تلة" مركز المنيا، ومدى سرعة وتسهيل حصول المواطن على الخدمه خلال الرابط بين المكتب والمركز الرئيسي، حيث يجرى فى الوقت الحالي ربط منظومة البطاقات التموينية التابعة لوزارة التموين بالتحول الرقمى الحكومى التابع لوزارة الاتصالات لتوحيد البيانات وتحديثها تلقائيا لتلافى أي معوقات، وأشاد الوفد بطريقة التعامل مع المواطنين لتسهيل مهمتهم.

كان قد أكد يوسف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، زيادة عدد إجمالي المستفيدين من البطاقات التموينية في المحافظة إلى مليون و133 ألف بطاقة تموينية، يستفيد منها 4.5 مليون مواطن في جميع أنحاء المحافظة، وتصرف حوالي 170 مليون جنيه شهريا سلع تموينية.

وأوضح أن المحافظة تصرف 1500 طن دقيق يوميا، وتنتج حوالي 21 مليون و750 ألف رغيف في اليوم.

وعن مشاركة المحافظة بمبادرة "حياة كريمة"، أشار إلى إدخال 5 مراكز ضمن المبادرة، وهي مغاغة، العدواة، أبو قرقاص، ملوي، داير مواس، بإجمالي 192 قرية.

وفيما يخص مشروع جمعيتي في المرحلة الثالثة، قال إنه وصل إجمالي عدد مشاريع جمعيتي بالمراحل السابقة إلى حوالي 288 مشروع جمعيتي، ونعمل حاليا في المرحلة الرابعة.

وعن تظلمات التموين، قال استقبلنا كافة التظلمات، ويوجد لدينا 17 مركز خدمة متطور لاستقبال كافة التظلمات، وقد تم تطويرها وتحويلها إلى مركز خدمة مطورة على مستوى المحافظة موزعين كالتالى “2 فى العدوة، 3 فى مغاغة، 2 فى بنى مزار، 3 فى مطاى، 2 فى سمالوط، 3 فى المنيا، وواحد في كل من أبو قرقاص، وملوى”، ومستهدف تطوير 6 مكاتب أخرى.

وعن حل المشكلات التموينية، أوضح أنه تم حل أكثر من 7 آلاف شكوى تموينية وإصدار حوالي 31 ألف بطاقة عدالة اجتماعية خلال العام الحالي.

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