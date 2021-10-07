إصابة 4 فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوي

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة أجرة أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مما أدى إلى وقوع ضحايا، وتوقف حركة المرور وانتقلت سيارات الإسعاف لمساعدة ضحايا الحادث، كما قامت أوناش المرور برفع آثار الحادث، فيما جرى نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لإنقاذ حياتهم.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لإغاثة المصابين واجلائهم بالسرعة المطلوبة لإنقاذهم، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

انقلاب سيارة ملاكي ووفاة 8 أشخاص

وفي سياق منفصل لقي 8 أشخاص بينهم 4 أطفال مصرعهم، صباح اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي، قبل نفق أطفيح اتجاه بنى سويف.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى قبل نفق أطفيح اتجاه بنى سويف بالطريق الصحراوي الشرقي ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي.

وبالفحص، تبين أن السيارة كان بداخلها 7 أشخاص بينهم سيدة حامل في شهرها الأخير، وتبين نزول جنينها ووفاة كل ركابها، وقام رجال الإسعاف بنقل الجثث إلى مستشفى أطفيح، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.