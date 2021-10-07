الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الحارس».. وثائقي عن حياة المشير طنطاوي على «MBC مصر»

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

عرض برنامج "يحدث في مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، على شاشة MBC مصر، الفيلم الوثائقي "الحارس" الذي يستعرض حياة المشير محمد حسين طنطاوي واقتفى أثره منذ أن كان صبيا يهوي لعبة كرة القدم في بلاد النوبة، إلى أن التحق بالكلية الحربية وخاض 5 حروب مرورا بأحداث تاريخية كان فيها الحارس الأمين إلى أن وافته المنية.

تفاصيل فيلم الحارس

أجرى الفيلم لقاءات مع صالح قطاط، أحد أصدقاء المشير طنطاوي، اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، محمد الغباري، رئيس الشرطة العسكرية الأسبق، اللواء سعيد ناصف، مدير العمليات في معركة المزرعة الصينية، الكاتب الصحفي مصطفى بكري، النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

الفيلم من إخراج وتعليق أحمد عبده، إعداد معتز سليمان، تصوير محمد مصطفى، أسامة شاهين، عمرو عثمان، ومحمد إبراهيم، ومن مونتاج محمد نبيل، معتز فاروق، وأيمن عيد، وقام بأعمال الجرافيك عبدالله جمال وأحمد عادل.

كما ساهم باقي فريق العمل من إضاءة وصوت هيثم إسماعيل، هيثم السيد، كريم حسين، علي محسن، هيثم السيد، عبد اللطيف.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم مرة أخرى مساء اليوم على شاشة MBC مصر في تمام الساعة التاسعة مساء.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، فيلما تسجيليا بعنوان "لمسة وفاء" عن المشير محمد حسين طنطاوي.

واستعرض الفيلم التسجيلي، خلال الندوة التثقيفية الـ34 "العبور إلى المستقبل"، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، نشأة المشير الراحل محمد حسين طنطاوي ومسيرته في الكلية الحربية التي كانت تمثل حلما يراود خياله، كما سلط الفيلم الضوء على ثراء شخصيته في الأمور الإنسانية، وكيف كان المشير رجلا عسكريا محترفا لا ينشغل إلا بالارتقاء المستمر بمنظومة العمل في القوات المسلحة.

وتطرق الفيلم إلى دور المشير خلال رئاسته للمجلس العسكري أثناء ثورة 25 يناير وكيف قاد البلاد إلى بر الأمان في تلك الفترة العصيبة ولم يتردد لحظة واحدة؛ واستطاع تنفيذ خارطة طريق رغم المعوقات الكثيرة التي كانت تعترضها.

ونوه الفيلم بأن المشير طنطاوي تحمل وتصدى للكثير من المشاكل لكي يحافظ على أمن مصر القومي ويصون وحدة الوطن أرضا وشعبا، مؤكدا أن المشير طنطاوي مسيرة عطاء زاخر في حب الوطن.


 

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