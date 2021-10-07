الخميس 07 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الأرصاد الجوية توضح خريطة سقوط الأمطار: تبدأ في نصف أكتوبر

الامطار
الامطار

قال محمود شاهين مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن موسم السيول لم يبدأ بعد لأنه يخضع للمنخفضات الجوية المتشكلة في البحار سواء المتوسط أو الأحمر، وهناك  حالة عدم استقرار محتملة لقياس مدى تأثيرات تلك المنخفضات المتشكلة في الفترة القادمة، لكن حتى الآن الأجواء مستقرة.

وأضاف شاهين لـ"الدستور"، أن النصف الثاني من شهر أكتوبر يبدأ موعد سقوط الأمطار المتفاوتة الشدة على شمال البلاد، كما أن هناك فرص لتكون السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد بسبب نشاط منخفض السودان الموسمي أحيانا خلال هذا  التوقيت من العام.

وعن حالة الطقس اليوم الخميس فقد قالت هيئة الارصاد الجوية فى بيان صحفى لها :«يتوقع أن يكون الطقس اليوم معتدلا في السواحل الشمالية، وحارًا في جنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم، مستقرة مثل طقس الأمس، عند 30 للعظمي، والصغري 20ْ، وتستقر درجة الحرارة في الإسكندرية عند 27ْ للعظمي، والصغري 21ْ.

البحر الاحمر درجات الحرارة الوجه البحري البحر المتوسط هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار السواحل الشمالية

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